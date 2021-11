“Anche quest’anno sono in arrivo le Giornate FAI per le Scuole, un’opportunità unica per avvicinare il mondo dei giovani all’ambiente e alla cultura dei luoghi e vivere così un’insolita esperienza di “educazione tra pari”.

Per l’occasione la Delegazione di Matera propone un’apertura particolarmente adatta agli studenti di tutte le età: l’Antro del Monacello.”

E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che:

“Nella sede suggestiva della Fondazione Sassi, proprio nel cuore degli antichi rioni di Matera, gli Apprendisti Ciceroni delle classi IA, IB, IIB, IID dell’I.I.S. “E. Duni-C. Levi” – Liceo Classico condurranno i visitatori alla scoperta di una “casa palaziata” risalente al XVI secolo: le scolaresche avranno modo di visitare l’antico forno e gli ipogei della casa, in cui riceveranno spiegazioni sulle attività che consentivano agli antichi abitanti di raccogliere l’acqua e conservare i prodotti della terra.

Potranno osservare da vicino palmenti e cisterne, ma soprattutto il bassorilievo del “monachicchio”, una delle pochissime rappresentazioni presenti in Basilicata di questo mito del folklore lucano (secondo la tradizione materana si tratta di un folletto che ama fare dispetti). Infine, dalla splendida terrazza del palazzo, oltre a godere della vista di un panorama mozzafiato, gli alunni potranno ricevere informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche della Murgia materana.

La visita, gratuita e riservata esclusivamente alle Classi Amiche FAI, è prevista nei giorni mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, dalle ore 9 alle ore 12,30.

Le classi non iscritte potranno effettuare l’iscrizione in loco al costo complessivo di 38 euro (Docente + Classe).

L’iscrizione comporta una serie di vantaggi: oltre a ricevere il kit digitale “Classe Amica FAI” , sono previste tante opportunità e vantaggi riservati agli Studenti, tra cui:

-la partecipazione al progetto di educazione alla cittadinanza attiva Apprendisti Ciceroni®;

-visite esclusive in occasione dell’evento “Giornate FAI per le Scuole”;

-sconto in occasione di un’attività didattica nei Beni FAI, in presenza o online e ingresso gratuito in caso di visita individuale;

-premi riservati alle classi che invieranno gli elaborati migliori per il concorso nazionale “#greenfuture”.

Per il Docente che si iscrive con la classe, inoltre, è previsto l’ingresso gratuito nei Beni FAI aperti al pubblico; 1600 luoghi di cultura convenzionati con sconti fin oltre il 50%; corsie preferenziali e visite esclusive in occasione di Giornate FAI di Primavera e d’Autunno; abbonamento gratuito al Notiziario trimestrale del FAI.

Si ricorda che gli studenti in visita maggiori di 12 anni dovranno esibire il Greenpass.

Si ringrazia la Fondazione Sassi per la collaborazione e la Dottoressa Sissi Ruggi, Vicepresidente, per l’attenzione e la cura.

Un particolare ringraziamento va alle Docenti Elena Di Caro (Delegata FAI Matera), Antonella Mattatelli e Giovanna Quarto, impegnate con i loro Studenti il 24 e 25 novembre.

Un pensiero riconoscente alla Prof. Liliana Riccardi, Delegata di Matera per il format Giornate FAI per le Scuole.”

Per eventuali informazioni scrivere a matera@delegazionefai.fondoambiente.it

Per prenotare cliccare su prenotazioni.matera@delegazionefai.fondoambiente.it