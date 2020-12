Se avete tempo, siete mossi dalla curiosità e non sapete quanto e cosa vi siete persi a tavola nell’ignorare la tracciabilità e la qualità genuina dei nostri prodotti tipici, come olio e vino, e allora non potete perdere il laboratorio on line, che l’Onyx ambiente terrà lunedì 28 dicembre a partire dalle 18,30. Naturalmente per farlo dovrete acquistare la sacca della salute gastronomica..al costo di un beneagurante 33. E così pane, pasta, vino, olio della nostra terra e l’immancabile Cd di produzione Onyx ”6×30 anche i numeri danno poesia” con l’Orchestra Utopia e Paolo Fresu sextet, con il direttore Bruno Tommaso sono un menù da gustare, degustare e risentire sotto al palato, senza dimenticare che vino ed olio extravergine di oliva si accompagnano bene a pasta varietà Senatore Cappelli e ai prodotti da forno che spaziano dal pane (naturalmente) a taralli, biscotti. E se sarete tra i commensali del tavolo laboratorio dell’Onyx, con la tasca colma di cose buone, vi consigliamo di leggere e conservare il ”Decalogo del bravo assaggiatore e consumatore di Olio Evo. Se lo rispetterete vi guadagnerete l’ingresso nel Paradiso dei buongustai dell’Onyx con la pazienza e la competenza di Giovanni Lacertosa nelle vesti del ”San Pietro” dei frantoiani…

GEZZIAMOCI IN CASA. ULTIME ORE PER PARTECIPARE

AL LABORATORIO ON LINE DI VINI E OLII

Grande successo per il primolaboratorio domestico on line di vini e olii promosso da Onyx Ambiente e in programma sulla piattaforma Zoom il 28 dicembre, a partire dalle 18,30 sulla piattaforma Zoom. Sono ancora disponibili, infatti, alcune confezioni di prodotti del territorio e di materiale dell’Onyx Jazz club per condividere e far conoscere le passioni ed i ritmi musicali attraverso un momento di partecipazione, un connubio fra musica jazz, vini ed e olio di qualità.

L’appuntamento si svolgerà solo utilizzando il contenuto delle confezioni che Onyx offre al costo di 33 euro il cui acquisto darà diritto alla partecipazione al webinar.

All’interno della scatola ci sono: un cd ed una sacca Onyx Jazz Club; il programma delle attività del Gezziamoci Dicembre 2020 – Marzo 2021; due vini dell’azienda Dragone, “Il Vincent” ed il “Pietrapenta primitivo DOP”; un olio evo bio Monovarietale di Coratina da 500 ml ed una confezione di pasta senatore Cappelli dell’azienda Vincenzo Marvulli; una confezione di taralli special edition del panificio Cifarelli; Il decalogo del degustatore di olio evo.

Prenotazioni ancora aperte: (massimo 100 adesioni) scrivendo a info@onyxjazzclub.it

via WhatsApp al 3291133910

acquisto a Matera – Dragone Vini in Piazza degli Olmi o Panificio Cifarelli (Piazza San Francesco 13, Via Istria 17 o in Via La Martella 93).

Tutti gli incontri si svolgeranno in streaming sulla piattaforma Zoom. Sarà possibile trovare il link di accesso ad ogni incontro negli eventi Facebook presenti sulla pagina di Onyx Jazz Club Matera oppure sul sito web: www.onyxjazzclub.com