Impianto eolico ”Jesce”. Ministero avvia consultazioni. E ora le osservazioni

Pensavate che la partita fosse chiusa? E invece il Ministero dell’Ambiente ( la nota è pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Matera e inviata a diversi enti locali) comunica l’avvio delle consultazioni- come da prassi- per un progetto presentato da privati per la realizzazione in località Jesce di Matera di 7 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,8 MW, per una potenza complessiva di 47,6 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN. E ora toccherà presentare le osservazioni sulle quali, in passato, e il riferimento è anche ad altro impianto a ridosso di Picciano, abbiamo raccolto un coro di ”No”. Enti al lavoro, pertanto. E per quanti vogliano recuperare spunti e riflessioni su quel tema, e in attesa di osservazioi e risposte, indichiamo alcuni servizi e prese di posizione https://giornalemio.it/politica/no-ai-due-progetti-di-pale-eoliche-mozione-di-indirizzo-del-pd-al-sindaco-di-matera/ https://giornalemio.it/ambiente/no-alle-pale-eoliche-non-si-puo-utilizzare-lambiente-per-stuprare-il-paesaggio/; https://giornalemio.it/ambiente/pale-eoliche-ente-parco-chiede-sinergie-e-lavora-ad-ampliamento-perimetro/;

https://giornalemio.it/ambiente/le-pale-eoliche-a-matera-per-abiusi-irricevibili-ma-la-risposta-va-data/



Ministero dell’Ambiente

e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VASDIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722 5074 – 5070 – e-mail: va-5@mase.gov.it

PEC: va@PEC.mase.gov.it

Indirizzi in allegato

OGGETTO: [ID_VIP: 12987] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del

provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.

152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato “Iesce”, composto da

7 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,8 MW, per una potenza complessiva di

47,6 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di

Matera (MT), in località “Iesce”.

Proponente: MAXIMA RW1 S.r.l.

Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio

consultazione, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In merito al procedimento in oggetto, con nota prot. n. 184401/MASE del 10.10.2024,

conformemente a quanto stabilito dall’art. 27, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la

Scrivente ha comunicato ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti l’avvenuta

pubblicazione sul sito web di questa Amministrazione, all’indirizzo https://va.mite.gov.it/itIT/Oggetti/Documentazione/11213/16840 della documentazione presentata dalla Società ed in

particolare, quella concernente l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione culturale. I

medesimi soggetti sono stati informati che, dalla data di tale comunicazione decorreva il termine di

30 giorni per la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione di competenza.

Al termine del sopracitato periodo, si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di

integrazioni in merito alla documentazione relativa ai titoli ambientali da parte dei soggetti

competenti al rilascio degli stessi.

Premesso quanto sopra, verificata la conformità e la completezza della documentazione

trasmessa per il rilascio del provvedimento VIA, ai sensi degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., e verificato che è stato assolto l’onere contributivo, si comunica al

Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità dell’istanza. Si chiede ai Comuni

in indirizzo di dare informazione nell’albo pretorio informatico di quanto comunicato con la

presente nota, così come previsto dall’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi del medesimo art. 27, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si precisa che

dalla data di pubblicazione dell’Avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di

60 giorni entro i quali chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni

concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel

provvedimento unico ambientale, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli

Enti pubblici in Indirizzo.

Con riferimento al piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, trasmesso

dal soggetto proponente ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017, la presente è inviata all’ARPA

Basilicata, ai fini delle attività di competenza.

La Commissione PNRR-PNIEC provvederà ad assegnare l’istruttoria tecnica al gruppo

istruttore e relativo Referente istruttore individuato per la tipologia di opera denominata “impianti

eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a

30 MW” di cui al punto 2 dell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Si segnala a codesta Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, al fine delle determinazioni di

competenza in merito alla priorità di trattazione dei procedimenti ad essa assegnati, che il

Proponente ha dichiarato la sussistenza dei seguenti requisiti di cui al comma 1 dell’art. 8 del

D.Lgs. n. 152/2006:

– progetti dal comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro;

– progetti aventi una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici

unità di personale.

Si precisa che il Proponente, con allegato modulo di istanza, ha dichiarato che rispetto alle

aree naturali protette, come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto

“non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree ma gli impatti derivanti dalla sua

attuazione potrebbero interferire con una o più di esse” nello specifico si richiamano le seguenti

aree:

– “Murge”, (IBA 135);

– “ZSC/ZPS Murgia Alta”, (cod. area IT 9120007);

– “ZSC/ZPS Gravine di Matera”, (cod. area IT 9220135);

– “Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano”, (cod. area EUAP

0419).

Pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura in oggetto

comprende la Valutazione di Incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R.357/1997. Per ottemperare a

quanto disposto dal D.P.R. 357/1997, art. 5, comma 7, si richiede l’espressione degli Enti Gestori

dei suddetti siti.

Rispetto alle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile, la

Società proponente ha dichiarato, inoltre, che il progetto non ricade in nessuna delle aree indicate

dall’art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021.

Si comunica infine che, l’invio delle osservazioni può essere effettuato sia attraverso

l’applicativo web accessibile dal Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni ambientali al seguente

link https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Procedure/InvioOsservazioni, sia mediante posta elettronica

certificata all’indirizzo va@pec.mase.gov.it con l’utilizzo dell’apposita modulistica.

Documento di Consultazione

Per celerità procedimentale, si chiede, ai destinatari in indirizzo di riportare, nell’intestazione

di eventuali note indirizzate alla scrivente, anche il codice identificativo del procedimento

amministrativo [ID_VIP 12987].

La Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

