Impianti fotovoltaici galleggianti? Improponibili…

…e annullate procedure, concessioni e via elencando. A chiederlo , alla Regione Basilicata e ad altri enti, Vincenzo Cripezzi coordinatore Lipu di Puglia e Basilicata a nome di associazioni ambientaliste e di tutela del territorio. E, carte e normative alla mano, che entrano nel merito della questione, smantella punto per punto quelle istanze di concessione demanio idrico, facendo riferimento alla improcedibilità, a una precisa richiesta di revisione e annullamento in autotutela delle procedure, richiesta di accesso a informazioni di carattere ambientale. Una vicenda che ha lasciato perplessi tanti che non hanno l’anello al naso e che si chiedono come mai, periodicamente, chi dovrebbe vigilare, approfondire su progetti impattanti, continua a ‘’cascare dal pero’’. Strano. Continua ad accadere per centrali con diversa alimentazioni, impianti estrattivi e di trattamento rifiuti, pale eoliche e via danneggiando… territori e salute dei cittadini. Sembra la terra dei silenzi assenso. Strano. E la cosa (coincidenze?) va di pari passo con la desertificazione dei servizi con il conseguente spopolamento della Basilicata. Un deserto, nel cuore del Mediterraneo, per far quel che a imprenditori, società di provenienza extraregionale o con sponda territoriale,ritengono sia facile fare da queste parti. Preoccupa il silenzio della politica, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi che non ci saranno investimenti di questo o quel tipo o perforazioni di petrolio al largo della costa jonica…Fino a quando?

LA NOTA DI CRIPEZZI

PZ, 22 .12.2023

OGGETTO: istanze di concessione demanio idrico – improcedibilità, richiesta di revisione e

annullamento in autotutela delle procedure, richiesta di accesso a informazioni di carattere

ambientale.

Si fa riferimento agli avvisi pubblici emanati dall’Ufficio Risorse Idriche della Regione Basilicata inerenti la

concessione di aree demaniali del ramo idrico a società energetiche per l’insediamento di impianti

fotovoltaici galleggianti su una serie di invasi lucani.

La semplificazione per impianti fotovoltaici flottanti, con il richiamato DL 39 del 14.4.23 come convertito da

L 68 del 13.6.23, non è ai sensi dell’art.4 bis come dichiarato negli avvisi e inutilmente cercato sulla norma

di riferimento. Tale semplificazione è ai sensi dell’art. 4 (comma 4 bis) del medesimo DL 39/23, che a sua

volta va a modificare il DL 1° marzo 2022, n. 17 (già convertito con legge 34/22).

Lo stesso provvedimento normativo nazionale citato – DL 39/23, art.4 , comma 4 bis – fa comunque salve –

al punto 3 del medesimo comma – le canoniche procedure di VIA e autorizzative in caso di aree vincolate o

comunque per potenze superiori ai 10 MW:

“La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all’interno delle

aree previste all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete

Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di

autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell’ambito del

procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari,….”.

Vi è quindi l’obbligo di sottoporre, in linea di mero principio, l’istanza anche e soprattutto all’Ufficio VIA.

Tuttavia, tutti o quasi gli invasi lucani sono interessati da tutele vincolistiche (Area Protetta, SIC, ZPS, ZSC,

IBA, vincolo paesaggistico ope legis o istituito secondo il DLgs 42/2004, artt. 132 e 146, ecc) .

In forza di tali tutele e in ossequio alle Linee Guida nazionali in materia di insediamento di impianti

energetici rinnovabili (2010), la Regione Basilicata aveva emanato provvedimenti (PIEAR e DGR n. 903 del

7.7.2015), seppur drammaticamente insufficienti rispetto alla scandalosa e disonorevole speculazione

territoriale odierna, individuando alcune aree interdette (“Non idonee”) appunto agli insediamenti di

impianti rinnovabili, tra cui anche alcune oggi interessate dalla questione in narrativa.

Nello specifico dei siti oggetto di istanza (limitatamente a quanto sia dato conoscere) risultano in Aree Non

Idonee di cui alle norme di riferimento, quanto meno gli invasi:

 lago di Ponte Fontanelle – Camastra (vincolo paesaggistico/area di notevole interesse pubblico, Area

protetta, IBA)

 lago di S. Giuliano – (vincolo paesaggistico/area di notevole interesse pubblico, Area protetta, ZSC,

ZPS, zona Ramsar)

 lago di monte Cotugno – (vincolo paesaggistico/area di notevole interesse pubblico, Area protetta,

IBA, ZPS)

Ne consegue che (almeno) per tali aree, dette istanze (per quanto di “sola” concessione) e le relative

procedure di cui agli avvisi pubblicati dalla Regione sono da ritenersi improcedibili, in quanto

espressamente finalizzati all’insediamento di tali impianti che invece sono interdetti sulle aree medesime.



Per altro si tratta di istanze finalizzate a interessi privatistici, confliggenti con le primarie funzioni di

interesse pubblico che caratterizzano alcune delle tutele prima accennate.

Si rammenta, tra l’altro, che sulla scorta di sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato, i

provvedimenti regionali di individuazione delle Aree Non Idonee di cui alle Linee Guida del 2010, hanno

carattere preventivo, spostando a monte la prognosi di negatività della valutazione, sì da evitare

aprioristicamente tali istanze , in ottemperanza allo snellimento procedurale della Pubblica

Amministrazione.

Per tempi contingenti non si sono analizzati gli altri siti (“vasche”) coinvolti che sarebbe opportuno

attenzionare ove assumessero interesse di carattere faunistico e/o paesaggistico.

Per inciso si deve stigmatizzare come, quantunque fosse, procedimenti di simile portata ben

opportunamente avrebbero dovuto essere notificati anzitutto al Consorzio di Bonifica, quale ente

delegato alla governo idraulico degli invasi, oltre che alla Protezione Civile i cui aerei antincendio

notoriamente utilizzano gli invasi durante gli interventi di contrasto ai roghi, fino alle Amministrazioni

Comunali deputate al locale governo territoriale, atteso che una evidenza pubblica di 30 gg su un sito web

appare del tutto minimale rispetto al ruolo di tali enti.

A tal proposito i predetti Enti sono coinvolti per opportuna conoscenza con la presente, ove intendessero

adottare proprie determinazioni sulla scorta di quanto descritto.

Per quanto sopra evidenziato,

S I C H I E D E

 all’Ufficio Demanio Idrico regionale, una urgente revisione in regime di autotutela amministrativa

dei procedimenti in atto per le istanze in narrativa in quanto non procedibili e il ritiro degli avvisi di

concessione per tutti gli invasi ricadenti in “Aree Non Idonee”, ovvero per eventuali altre istanze in

analoghe situazioni territoriali e di cui non si è a conoscenza; ciò anche in ossequio a criteri di

buona gestione della Pubblica Amministrazione evitando l’avvio di procedure inutili;

 di conoscere dagli Uffici Demanio Idrico e Compatibilità Ambientale regionali, ai sensi delle vigenti

norme sull’accesso alle informazioni di carattere ambientale (D.Lgs 195/2005 e ss.mm.ii.), se e

quali altre istanze siano eventualmente state formulate sugli altri invasi o laghi naturali e se per

questi siano state già esperite procedure di concessione demaniale di specchi acquei;

 di conoscere dall’Ufficio Compatibilità Ambientale regionale, sempre ai sensi delle precitate norme

di accesso alle informazioni di carattere ambientale, se le Aree Non Idonee agli impianti energetici

rinnovabili siano ancora quelle di cui ai provvedimenti in narrativa o se siano subentrate variazioni,

di carattere normativo e/o in ottemperanza a eventuali sentenze della Giustizia Amministrativa;

 di sapere dall’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio regionale perché tali Aree (Non Idonee)

non appaiono ancora contemplate nel Geoportale della Regione Basilicata, a beneficio della

trasparenza e dell’accesso di tali informazioni territoriali per la popolazione lucana e i portatori di

interessi collettivi.

Si rimane in attesa di cortese riscontro, comunque entro i termini di legge (D.Lgs 195/2005).

In nome e per conto delle sotto elencate associazioni aderenti

Vincenzo Cripezzi

LIPU – coord. per Basilicata e Puglia – (339.5852908) – Vincenzo Cripezzi

basilicata@lipu.it – PEC lipu.puglia@pec.it , anche per comunicazioni alla presente

ALTURA (Associazione per la tutela dei rapaci e loro ambienti)

Presidenza nazionale – Stefano Allavena

AIW (Associazione Italiana Wilderness)

Delegazione Basilicata – Saverio De Marco

CERM (Centro Rapaci Minacciati)

Presidenza nazionale – Guido Ceccolini

EHPA (European Heat Pump Association) – Grottole

Bruno Scarabaggio

Italia Nostra – Senisese

Domenico Totaro

Comitato Ruoti Terra Nostra

Vincenzo Scavone

ASD Basilicata Sport&Adventure

Gabriele Lotano

Paesaggi Meridiani

Antonio Graziadei

Comitato No Radar Monte Li Foj Picerno

Antonio Genovese

Comitato Piani del Mattino e zone limitrofe

Gianluca Candela

Comitato Balvano Libera

Mario Bagnulo

Italia Nostra – Vulture Alto Bradano

Vitantonio Iacoviello, cons. nazionale

Cova Contro – Basilicata

Giorgio Santoriello

Giovani Europeisti Verdi

Basilicata – coordinatrice Marina Bianchi

Europa verde – Matera

Lucia Summa e Mario Montemurro

Legambiente – Matera

Giovanni Moliterno

Italia Nostra – Matera

Isabella Marchetta