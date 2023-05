Il treno a Matera? E’ già nell’aiuola del rione Spine Bianche

Un po’ di pazienza, un pizzico di inventiva e tanta voglia di restituire decoro all’aiuola a ridosso di casa, che aveva bisogno di essere valorizzata. E così un cittadino materano, Gianni Mevoli con l’apporto di Alessandro Volpe, che hanno già ricevuto le congratulazioni di quanti amano Matera in concreto e non ”a chiacchiere” come si dice in dialetto, hanno realizzato un piccolo gioiellino di decoro e di inventiva al Rione Spine Bianche. E nell’aiuola posta all’angolo tra via Parini e via Nocera è comparso un bel trenino bianco, realizzato con cassette di legno, che anticipa l’arrivo dalla stazione di Ferrandina al borgo La Martella ( ma nel 2027) del primo convoglio delle Ferrovie dello Stato. E l’arredo di quella stazioncina è stato fatto al risparmio, con materiale di riciclo. Vecchi pneumatici, vasi, pietre colorate per motivi floreali finanche l’invito ai proprietari di Fido a rispettare quei luoghi. Complimenti davvero. Le buone pratiche sono un bell’esempio da imitare. E poi basta poco, come abbiamo visto anche in altre parti della città, e come accade da vari lustri per esempio in via Bramante. Eredità di buon senso e incentivi .Ricordiamo il concorso ” Fior di Balconi” della prima Repubblica, i regolamenti per l’adozione di aiuole (con risultati e interventi diversi) delle amministrazioni che si sono susseguite in via Aldo Moro. Le Amministrazioni ci mettono quanto possono, quanto a risorse umane e finanziarie. Il resto tocca ai cittadini, come è avvenuto al rione Spine Bianche.