Ci ha scritto – dopo la pubblicazione dell’articolo https://giornalemio.it/cultura/progettare-la-lentezza-si-puo-ma-senza-impigrirsi/ – un lettore appassionato di trekking, rispettoso della natura, di filosofie di vita come la yoga e di tutto quanto, nei ritmi giusti, senza brusche e stressanti accelerazioni consenti di ristabilire armonia con sè stessi e il Creato. Il ”sogno di Morfeo”, dio del sonno ci sta bene nella città del divano dove riposo, concentrazione, comfort, ascolto e ritmi lenti dovrebbero essere regole per uno stile di vita da esportare. Beh gli eccessi ci sono, legati a modelli e comportamenti sbagliati che, come si dice dalla nostre parti, fanno fare ”sangue amaro”, innalzare la pressione tanto da avere un rapporto conflittuale con sè stessi e gli altri. E allora, suggerisce, il nostro filo morfeiano, occorre apprezzare quello che abbiamo, rispettando ”natura” e sostenibilità, guardando alla matrice del nome di una località ricoperta di timo – nell’habitat rupestre- ma violentata e deturpata con sbancamenti, percorsi, restauri, passarelle, pensatoi e reti digitali e altre aberrazioni progettuali della quale quel luogo non aveva affatto bisogno. Sarebbe stato meglio dormirci sopra tra le braccia di Morfeo, tra le brezze di Eolo, i suoni di Pan e i paesaggi disegnati dalla Natura. Il sogno era questo. E la Natura, statene certi, si riprenderà con gli interessi quello che bramosia e ipocrisia dell’uomo le hanno tolto.



Le riflessioni del lettore ”morfeiano”

A chi giova il ritmo sempre più forsennato e stressante imposto dalla modernità e delle nuove tecnologie della comunicazione? Non certo all’uomo. Né al rapporto che abbiamo con la natura, e adesso lo sappiamo bene dove ci sta portando dopo aver provocato il cambiamento climatico.

C’è una storiella che racconta di un uomo che cavalca un cavallo al galoppo compiendo ampi giri. Un uomo a piedi incuriosito, quando gli si avvicina gli domanda: ma dove va così di corsa. E l’altro: e che ne so, chiedilo al cavallo. Così siamo diventati nei nostri paesi ricchi e infelici.

Recuperare il rapporto con il territorio con una mobilità lenta e sostenibile significa sentieri e piste ciclabili non solo nei parchi, ma un po’ ovunque, in maniera diffusa. Significa creare una cultura della frequentazione del territorio cittadino e della campagna (della collina, della valle, della costa, della montagna) che passi attraverso il rispetto e la conoscenza. Abbiamo un paesaggio bellissimo e vario, abbiamo una natura e una storia (anche se cd minore) invidiabili, sono loro la nostra ricchezza. Dobbiamo solo renderli fruibili senza deturpare, senza offendere, dobbiamo solo riscoprirli senza invaderli, senza consumarli. Non farne strumento per fare soldi, in cui la crescita quantitativa del turismo e dell’economia restano l’unico e vero obiettivo, ma costruire un’economia sostenibile ed equa intorno all’obiettivo prioritario dei valori del territorio e della sua ecologia, di un rapporto equilibrato tra ambiente ed esseri umani.

Se non cambiamo valori, se non cambiamo cultura, continueremo a raccontaci cose belle ma non vere. Invitalia insegna.

Firmato: il sogno di Morfeo.