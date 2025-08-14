Il sindaco di Altamura: Ora c’è un decreto… Costa caro abbandonare i rifiuti!

A ribadirlo, in coda a un comunicato stampa con avvisi per soggiorno disabili e rete web allo stadio, il sindaco di Altamura ( Bari) Vitantonio Petronella ” Si informa – riporta la nota del Comune- che con il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi), gettare un rifiuto da un’auto o un veicolo a motore, in marcia o in sosta, può costare caro” Per saperne di più leggere la normativa. Naturalmente occorrono anche campagne di sensibilizzazioni, vigilanza e sanzioni contro i maleducati.



Connessione Internet presso impianti sportivi

La Giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo con cui si procederà ad attivare la connessione internet con banda minima garantita di 200 Mbps in upload, presso gli impianti sportivi comunali.

Sarà prevista l’installazione della connessione internet presso lo Stadio comunale “Tonino D’Angelo”, il palazzetto dello Sport in via Manzoni e il palazzetto in via Piccinni.

“Il provvedimento – dichiarano il Sindaco Petronella e l’Assessore allo Sport Petrara – è stato promosso per garantire la trasmissione in diretta delle partite da parte delle emittenti televisive e per rendere la connessione disponibile alle associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano gli stessi impianti. È un investimento in digitalizzazione, che va a migliorare la fruizione degli spazi, la diffusione e la trasmissione televisiva o in streaming degli eventi”.



Soggiorno ricreativo disabili (15-22 settembre 2025)

L’Amministrazione Comunale organizza il Soggiorno Ricreativo dedicato a persone con disabilità, come certificato ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 104/92, modificato dal D.Lgs. n. 62/2024. Il soggiorno si svolgerà dal 15 settembre 2025 al 22 settembre 2025 (7 notti – 8 giorni). Possono partecipare al soggiorno le persone con disabilità fino ai 60 anni di età, compiuti entro la data del 12/08/2025.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Altamura, Piazza Municipio n.1, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/08/2025.

Le altre informazioni sono disponibili nell’avviso e modulo pubblicato sul portale istituzionale: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/soggiorno-ricreativo-per-persone-con-disabilita-dal-15-settembre-2025-al-22-settembre-2025

