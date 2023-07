Il Parco della Murgia ha storia,norme e ‘incompiute”. Si riparta da lì…

…magari recuperando quella capacità di ascolto, riflessione , senso pratico , di rispetto, tutela e valorizzazione dell’habitat rupestre proprio di uno dei padri fondatori del Parco. Quel Mario Tommaselli che, con la legge istitutiva, aveva tracciato un percorso. Ma le cose sono andate in altra maniera con limiti di gestione, di risorse, di organici che hanno imposto la ”coperta troppo corta” e con una visione delle cose fatte, da fare, non fatte che hanno portato alla situazione di ”immobilismo” di oggi tra silenzi e opportunismi, che impongono di fare un passo indietro per farne ( si spera) due in avanti.



E del resto il momento è di quelli propizi per farlo.Sarà la giostra politica della nomina del nuovo presidente dell’Ente Parco della Murgia materana e le polemiche non ancora sopite sulla richiesta ( nota a pochi e a cose fatte) del Comune di Matera di procedere alla riperimetrazione del Parco per la Cava del Sole e per Murgia Timone ( area sulla quale persiste il silenzio dopo due ordini del giorno e una commissione speciale sulle ”forzature” progettuali eseguite durante il progetto di Parco dell’Uomo e su un bando di gestione in attesa di essere pubblicato, e sul quale non mancano perplessità. Le riflessioni di Michele Morelli, ambientalista di Legambiente della prima oa, fatte il 22 giugno scorso a ”Le Monacelle” dall’associazione a 30 anni dalla inaugurazione del Centro visite di Masseria Radogna, offrono tanti spunti per ripartire dalla memoria, dalla storia, dalle norme di tutela del Parco (ed è bene che incursionisti dell’opportunismo e amministratori e consiglieri locali poco avveduti le leggano o le rileggano) e dalla necessità che quel ‘polmone verde urbano” non venga gestito con la logica di prezzi e costi al ribasso. Soprattutto quando non si ha una idea di quello che si può fare e non di deve fare. E Michele su questo aspetto fa i conti alla lira, anzi all’euro. Calma e gesso e che il nuovo presidente abbia volontà e competenze giuste per utilizzare al meglio quanto fatto finora, intervenendo su forzature e aberrazioni estranee alla ”forma e alla storia” del Parco e puntando a una valorizzazione incentrata sulla sostenibilità. E poi ci sono le tante incompiute,insieme alla atavica carenze di risorse umane e finanziarie che limitano controllo, tutela e promozione di quel sito. Una scommessa concreta, tanto più attuale nell’anno del trentennale dell’iscrizione dei rioni Sassi e dell’habitat rupestre tra i beni patrimonio dell’Umanità . Consueto convegno celebrativo dell’ultima ora a parte, servono buone pratiche , competenze ed esperienze per consentire al parco del ”falco grillaio” di volare alto. Magari rileggendo l’articolo di un quotidiano di 30 anni fa, per l’inaugurazione di Masseria Radogna e con un monito della segretaria di Legambiente Renata Ingrao per un Centro visite che svolga le funzioni di ”sentinella’ nel cuore del parco delle chiese rupestri.



DALL’INAUGURAZIONE DEL PRIMO CENTRO VISITA DI MASSERIA RADOGNA, UNO

SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO

INTERVENTO DI MICHELE MORELLI

A differenza del passato, oggi non vi è più certezze in materia di tutela del paesaggio e di consumo di suolo.

Tutto questo è stato reso possibile anche grazie alle tante leggi in deroga (in primo luogo dalla legge

regionale n. 9/2009 piano casa, stabilizzata nel 2019 in omaggio a Matera capitale che l’Istituto Nazionale di

Urbanistica definii “un obbrobrio giuridico” ).

Il Regolamento Urbanistico approvato di recente, invece di puntare sulla «rigenerazione urbana», non ha fatto altro che assecondare questo processo degenerativo di governo del territorio, favorendo la rendita e la cementificazione delle ultime residue aree libere presenti in città.

La cementificazione dunque prosegue nella nostra città slegata da esigenze abitative.

Serra Rifusa Tre Pini Via Montescaglioso Serra Venerdì Via Carlo Levi

Invece, queste aree, ancora libere, possono rappresentano una risorsa preziosa per la sostenibilità ambientale e

sociale della nostra città.

Si interviene anche su aree pubbliche come il caso dell’area verde adiacente al tribunale di proprietà della Provincia

che grazie al RU2021 è diventata edificabile, destinata ad accogliere volumi residenziali pari a circa 12.000 metri

cubi.

Bisognerebbe invece arrestare il consumo di suolo e puntare sulla rigenerazione urbana, così come afferma l’ISPRA

nei suoi rapporti annuali.

Senza arrestare il consumo di suolo, ebbene ricordarlo, la rigenerazione urbana non potrebbe perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, che ne rappresentano uno dei principi fondanti della strategie UE 2030. A tal proposito ricordiamo che il nostro parlamento dovrà approvare il testo unificato (già pronto) sul consumo del suolo entro il 2023.

Negli ultimi anni si costruisce da per tutto, in ambito urbano, in aree vincolate, nel periurbano, e tutto diventa

compatibile.

E’ il caso della distruzione del paesaggio in contrada San Francesco

Lottizzazione Matera 90

Lottizzazione Matera 90

Periurbano – lottizzazione Aia del Cavallo

Periurbano – lottizzazione via Gravina

Zona Agricola – lottizzazione masseria Monacelle

Lottizzazione Quadrifoglio, impatto paesaggistico sul parco.

Lottizzazione Quadrifoglio, impatto paesaggistico in ambito urbano

Lottizzazione Quadrifoglio, area con vincolo paesaggistico al confine con il Parco della murgia materana : cava del sole



Cava del Sole, in alto la lottizzazione quadrifoglio

Tutto ciò dimostra che si continua a pensare la trasformazione della città e

quindi l’urbanistica e la pianificazione come uno strumento a servizio di una

fase espansiva senza limite.

Invece bisognerebbe ripensare la qualità dei sistemi territoriali, urbani e

infrastrutturali, facendo diventare la qualità urbana un sinonimo di

sostenibilità, coniugando le opportunità dell’innovazione con le azioni di

tutela delle risorse non rinnovabili. La prima risorsa non rinnovabile è

certamente il suolo che diventa “il bene” da difendere, da tutelare e da

rigenerare.

Un valore non negoziabile e intangibile per il futuro della nostra città e del

suo territori.

Se vogliamo affrontare la sfida del contrasto al consumo di suolo, della

tutela del paesaggio, della creazione di una città più efficiente, più sana e

più giusta quindi sostenibile e, più in generale, “etica” è necessario

diffondere nei cittadini, nei pubblici amministratori, nelle imprese, i principi

e le convenienze di queste scelte.

Se da una parte la città continua a divorare paesaggi e programma anche

per il futuro il consumo del suolo, le politiche di tutela e valorizzazione

degli antichi rioni Sassi nell’ultimo decennio hanno ceduto il passo agli

interessi economici che hanno indotto fortissimi cambiamenti della scena

urbana: “turistificazione”, mercificazione dello spazio pubblico,

“brandizzazione” dell’immagine urbana, espulsione degli abitanti,

sottrazione alla cittadinanza dei luoghi simbolici e autorappresentativi.

Il tutto è avvenuto con una accelerazione impressionante all’indomani della

nomina di Matera a Capitale Europea 2019. Neppure l’ambita nomina si

rivelerà un’occasione per pianificare. Il Piano di Gestione Unesco, adottato

dall’amministrazione comunale nel 2015, si dimostrerà inefficacie se non

del tutto inutile nel controllo delle trasformazioni.

Al contrario, rimane efficace nella comunicazione istituzionale e non il

brand Unesco.

In questo contesto di euforia del «mercato» si consumano i lavori cosiddetti

di «valorizzazione e restauro» dei beni culturali e degli itinerari

escursionistici di murgia Timone all’interno del Parco .



Di cattivi interventi e di spreco di danaro pubblico non sono mancati in passato a partire

dall’impianto di post trattamento in località Pantano e dai lavori eseguiti sul torrente Jesce

che secondo i progettisti avrebbero garantito la qualità delle acque del torrente Gravina. E,

non ultimo, il famoso «ponte tibetano», realizzato in deroga alle norme di tutela del Parco

e quel che è peggio senza una visione chiara in merito alla gestione dell’intero sentiero e

alla responsabilità che ne deriva. I lavori di murgia Timone, voluti dall’Amministrazione

comunale, con i pareri favorevoli dell’Ente Parco e della Soprintendenza, realizzati da

Invitalia, hanno in qualche modo acceso l’interesse economico su quest’area.

Ma prima di entrare nel merito della delibera di indirizzo per la gestione dei beni e degli

itinerari adottata dal consiglio direttivo del Parco, credo che sia opportuno fare il punto a

trent’anni dalla legge regionale istitutiva del Parco.

Abbiamo più volte ricordato l’impegno del nostro circolo per la tutela del Parco della murgia materana e in particolare per il centro di educazione ambientale di Masseria Radogna /Jazzo Gattini. Questi luoghi sono fondativi per Legambiente.



Il nostro interesse e impegno civico /politico ha inizio a partire dalla seconda metà degli anni ottanta.

Non va dimenticato il nostro contributo per la formazione del Piano Quadro del Parco ( basta leggere l’elenco dei collaboratori estensori dei vari tematismi per rendersi conto di quanto la Legambiente fosse presente e partecipe nei processi ).

Da allora molte cose sono accadute, a partire da :

– l’approvazione del primo programma biennale di attuazione della legge 771/86 per il recupero e salvaguardia dell’altopiano murgico prospicente ;

– la legge regionale istitutiva del Parco della murgia materana nel 1990 (legge DeRuggieri, con la quale si procedeva contestualmente alla revoca della prima legge istitutiva del parco del 1978, legge Cascino );

– 1993 inserimento degli antichi rioni Sassi e del prospicente altopiano murgico nella lista del patrimonio UNESCO;

– la legge quadro regionale sulle ree protette del ’94;

– avvio, nella seconda metà degli anni novanta, del processo di adozione del Piano del Parco e istituzione dell’Ente Parco.

Tale processo fu anche accompagnato da una serie di progetti di acquisizione e restauro di pezzi di patrimoni : mass. Radogna, jazzo Gattini, Cava del Sole, chiese e complessi rupestri da Murgecchia a murgia Timone, la Vaglia .



Sono anche gli anni in cui abbiamo dovuto incassare alcune sconfitte; ve ne segnalo due che ancora oggi pesano sulle vicende del Parco e della tutela del patrimonio:

– lo stralcio dal Piano del Parco delle aree di preparco (con l’eliminazione delle aree di preparco furono eliminate l’area di san Francesco, del Guirro, l’area interessata alla lottizzazione Quadrifoglio, il torrente Jesce, la zona del Pantano, Serra

d’Alto…);

– la mancata nomina di Mario Tommaselli a presidente del Parco dovuto al meccanismo delle nomine negli enti sub

regionali frutto per lo più di logiche «spartitorie» e «compensative»

A distanza di oltre vent’anni dall’avvio dell’Ente Parco rimangono numerose questioni aperte che

attendono risposte risolutive. I temi più urgenti che attendono risposte si possono così riassumere:

– bonifiche ambientali non realizzate (discarica di san vito, ex Calcestrurzzi , Parco delle cave…);

– piano di tutela delle acque della gravina di Matera, Picciano e Jesce ;

– la questione del cementificio (il CSS e il pet –coke, il disinteresse da parte del Comune e dell’ente Parco in merito a questi temi è a dir poco disarmante ) e la progressiva riduzione dell’ impatto ambientale;



assenza di monitoraggio dei protocolli sottoscritti a partire dal 2010 e il mancato avvio dello studio epidemiologico ( anche se l’avrebbe dovuto attivare il Comune, vi è una responsabilità indiretta dell’ente Parco );

– strumenti di gestione del territorio del tutto inadeguati ( informatizzazione /digitalizzazione) ;

– scarsa propensione alla verifica / aggiornamento degli strumenti di governo, dal punto di vista normativo e cartografico;

– aree di preparco e ipotesi di allargamento del perimetro del Parco mai prese più in considerazione (allargare le maglie di tutela dei territori confinanti );

– la questione dei Centri Visita e dei CEA; a distanza di oltre vent’anni ne sono stati realizzati appena 4 su 8 previsti ; Parco dei Monaci, l’unico centro a gestione diretta dell’Ente, risulta quasi sempre chiuso; 2 su 4 funzionano a chiamata. L’unico centro attivo è quello di Masseria Radogna; Jazzo Gattini è chiuso dal oltre tre anni a seguito dei noti lavori di «restauro» promossi dal Comune;

– protocolli di collaborazione inesistenti con i privati e le aziende agricole presenti nel territorio del parco;

– il patrimoni ambientale e culturale pubblico rimasto più o meno lo stesso di vent’anni fa;

– scarsa attitudine da parte dell’Ente Parco a promuovere processi virtuosi;

– risorse umane del tutto insufficienti e poco qualificate;

– risorse economiche e bilanci inadeguati.

Molte di queste questioni hanno a che fare con i meccanismi di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, la subalternità politica e istituzionale contraddistingue l’operato della governance del Parco, tutto questo per ovvie ragioni.



La qualità delle acque di depurazione

Grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione, Delibera CIPE n. 60/2012, nel 2012 venivano stanziati circa 10milioni di euro per il potenziamento di n. 3 impianti di depurazione /su 5 ( borgo Venusio e borgo La Martella esclusi ) in grado diaumentare la capacità di trattamento dei picchi di portata, mitigare dell’impatto ambientale, monitorare i parametri diprocesso e ottimizzare i costi energetici:

1) impianto di depurazione sito in località Pantano, adeguamento (dal punto di vista del processo e delle tecnologieimpiantistiche) e potenziamento della capacità depurativa pari a 34.000 abitanti equivalenti (insufficiente se

pensiamo al carico turistico);

2) impianto di depurazione sito in località casino Sarra, adeguamento e potenziamento della capacità depurativa pari a

27.500 abitanti equivalenti;

3) impianto di depurazione sito in località Lamione, adeguamento e potenziamento della capacità depurativa pari a 17.000 abitanti equivalenti.

A distanza di dieci anni risulta realizzato ed operante, a partire da gennaio 2021, il solo impianto sito in località Pantano

Quale futuro per il Centro Visita e Centro di Educazione Ambientale di masseria

Radogna e Jazzo GattiniI lavori di murgia Timone realizzati da Invitalia, voluti dall’Amministrazione comunale, con i pareri

favorevoli dell’Ente Parco e della Soprintendenza, hanno in qualche modo acceso l’interesse economicosu quest’area.

Questo interesse lo si può rilevare facilmente dalla delibera di indirizzo adottata dal consiglio direttivo del Parco per la gestione dei beni e degli itinerari oggetto di interventi di Invitalia grazie al

rifinanziamento della legge 771/86 in occasione di Matera 2019.

A partire dalla candidatura di Matera 2019 il tema dell’impatto dei visitatori sull’altopiano murgico

prospiciente i Sassi si è fatto sempre più stringente, soprattutto in alcuni periodi dell’anno.

Murgia Timone è uno dei luoghi, se non l’unico, del Parco sottoposto a maggior pressione turistica,

aggredita sia a monte lungo la SS7, via di accesso e di penetrazione a murgia Timone, e sia a valle , lungo il sentiero che parte da porta Pistola che collega la citta dei Sassi ai pianoli della murgia prospiciente.

La Legambiente pensa che la pressione turisti in questo ambito particolarissimo del Parco, che include l’attraversamento del vallone della Gravina zona a riserva integrale, la si può contrastare in due modi:

1) ampliando l’offerta di itinerari alternativi /attrezzando nuovi servizi e aprendo e facendo funzionare i CV/CEA previsti dal Piano del Parco; migliorando la comunicazione ; adottando protocolli di collaborazione con i proprietari e con gli operatori turistici;

2) contingentando le presenze lungo questi itinerari, imponendo, nei periodi di maggior pressione, il contenimento del numero dei visitatori.



Se fino a una decina di anni fa la gestione del Centro Visita/ CEA di Jazzo Gattini/mass. Radognainteressava solo pochi appassionati, oggi le cose sono cambiate.

L’interesse economico rischia di prevalere.

Con la delibera di indirizzo adottata dal direttivo il 27/02/2023 i parametri di valutazione delle offerte spingono molto su aspetti economici, tutto ciò rischia di far venir meno i caratteri costitutivi dei CV/CEA.

Per capire in generale cosa sono i CEA /Centro Visita è necessario partire dal Piano Quadro del Parco.

Nelle Norme di Gestione si stabiliscono una serie di principi organizzativi e gestionali sui Centri Visita/CEA : «…le attività didattiche, di documentazione scientifica e di educazione ambientale sono di norma collocate all’interno dei Centri Visita… hanno inoltre lo scopo di fornire al pubblico le informazioni fondamentali sulle caratteristiche

morfologico/paesaggistiche, naturalistiche, ambientali e storico/culturali dei territori del Parco, sulle specie in esso protette, e sulle modalità di tutela e fruizione del territorio stesso …».

A differenza del bando per la gestione di masseria Radogna e Jazzo Gattini del 2014, l’oggetto della concessione contenuto nella delibera del 27/02/2023 adottata dal direttivo comprende “…il Centro di Educazione Ambientale e i Centri Visite di Murgia Timone costituito dagli immobili di Jazzo Gattini, Masseria Radogna e le relative aree di

pertinenza nella contrada Murgia Timone, il villaggio Neolitico di Murgia Timone, le chiese rupestri di San Nicola

sulla Murgia dell’Amendola (già San Pietro in Principibus), San Falcione , San Vito alla Murgia, Sant’Agnese,

Madonna delle tre porte, Madonna della Croce, nonché la gestione del sentiero n. 406 che da Porta Pistola conduce

al Belvedere di Murgia Timone attraverso una passerella sospesa…”.

Secondo quanto deliberato, il bando di gara dovrà essere predisposto con il metodo del massimo rialzo :

– sul canone annuo posto a base d’asta pari ad € 36.000,00 (x6anni / tot. euro 260.000,00);

– sull’agio da riconoscere all’Ente Parco pari al 5% (minimo) dei proventi riscossi dalla bigliettazione secondo le

seguenti tariffe:



a) Villaggio Neolitico di Murgia Timone : € 10,00;

b) chiese rupestri di San Nicola sulla Murgia dell’Amendola, San Falcione, San Vito alla Murgia, Sant’Agnese,

Madonna delle tre porte, Madonna della Croce: € 15,00;

d) ingresso nell’area parco oggetto di gestione: € 5,00 .

(il tema delle tariffe e più in generale l’accesso ai «Beni» appartenenti al patrimonio pubblici meriterebbe una nota

di riflessione specifica … costi di accesso coerenti e coordinati con il resto del sistema museale pubblico; es. costo

biglietto museo Ridola / Lanfranchi € 5,00 ridotto € 2,00; visite gratuite con guida su prenotazione siti archeologici

di Murgia Timone e Timmari e Murgecchia; cattedrale museo MATA € 3,50 e costo biglietto 3 chiese € 8,00)

Tenuto conto della Capacità di Carico Turistica (CCT), vale a dire del numero massimo di visitatori immaginati dal Piano di

Gestione elaborato da Invitalia e fatto proprio dall’Ente Parco:

a) Totale Turisti annui previsti Villaggio Neolitico di Murgia Timone 22.015 (costo biglietto € 10 cadauno)

b) Totale Turisti annui sentieri 16.753 (costo biglietto € 5 cadauno);

c) Totale Turisti annui Belvederi 60.200 (costo biglietto € 5 cadauno);

d) Totale Turisti annui Chiese Rupestri 20.00 0 (costo biglietto € 15 cadauno).

Secondo un calcolo approssimativo gli introiti potrebbero raggiungere cifre pari a circa 1milione di euro l’anno.

Le differenze tra i due Bandi di Gara ( quello del 2014 e quello che si intende adottare entro il 2023) sono abbastanza evidente.

Cambiano i “paradigmi” di riferimento e i parametri di valutazione dell’offerta.

In questo modo si rischia davvero di far venir meno i caratteri fondativi dei CV/CEA così come immaginati dal legislatore.

Noi pensiamo invece che la missione principale dei CEA e dei Centri Visita debba essere garantita dal bando di gara.

Pertanto, i criterio di giudizio di qualità riferiti alle attività del CEA/Centro Visita individuati nel bando del 2014 vanno tutti confermati e se possibile rafforzati con un ulteriore parametro di valutazione che dovrebbe essere il Piano diGestione.



Un Piano di Gestione che non potrà non tener conto e delle connessioni e dei potenziali flussi che potranno essere attivati con l’avvio del CV/CEA di Santa Lucia alla Civita ( lungo il sentiero che porta a murgia Timone, con tutte leproblematiche legate alla sicurezza del percorso).

A questo proposito, come si sa la delibera di indirizzo non prevede l’attivazione del CV/CEA di Santa Lucia alla Civita netantomeno la concessione dell’immobile.

Legambiente ritiene invece strategico l’apertura del CV/CEA di Santa Lucia alla Civita ai fini di una corretta gestione delsentiero 406 che collega Porta Pistola a Murgia Timone oggetto di concessione, altrimenti non riusciamo ad immaginare come potrebbe funzionare l’accesso a Porta Pistola

L’apertura del CV/CEA presso l’ex-convento di Santa Lucia alla Civita, non solo risulta indispensabile per la corretta gestione del sentiero 406 ( in termini di controllo dei flussi e della sicurezza dei visitatori), si configura, nella strategia di valorizzazione contemporanea, quale luogo principale di collegamento tra gli antichi rioni Sassi e la murgia. Un vero e proprio “Centro Direzionale” del Parco.

Tale destinazione, già individuata a partire dagli anni novanta nei programmi biennali di recupero di cui alla legge 771/86 , viene riconfermato nel Piano Quadro del Parco.

Secondo quando indicato nel Piano il Centro Visita/CEA dell’ex convento di Santa Lucia alla Civita avrebbe dovuto ospitare

le seguenti funzioni:

uffici direttivi del Parco; la biblioteca/archivio del Parco, luogo di raccolta di studi, ricerche, tesi …; un piccolo museo dedicato al mondo animale che fa del territorio murgiano il suo habitat naturale; sala convegni e proiezioni; reception ospiti e servizi, centro di documentazione sulle attività del Parco; stazione di partenza di itinerari di visita verso la Gravina/ Murgia Timone e il tratturo della Murgecchia.

‘’Collocato sullo sperone roccioso terminale della ‘Civitas’ medievale di Matera, proteso, incuneato quasi in profondità, nella intersezione delle due fasce della Gravina e dello Jesce, l’ex convento rappresenta il trait d’union tra Matera antica ed il sui territorio storico di riferimento…’’

E’ auspicabile pertanto l’avvio contestuale dei due CV/CEA , solo in questo modo è possibile governare in modo efficace l’interazione degli itinerari Sassi/Murgia attraverso una gestione “guidata” delle visite.

A distanza di decenni il Centro Visita/CEA presso l’ex convento di Santa Lucia alla Civita non è stato ancora attivato nonostante l’annuncio di «prossima apertura» riportato nel sito web ufficiale dell’Ente Parco .