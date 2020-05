Se conosci flora, fauna, itinerari rupestri, jazzi, masserie, chiese, tradizioni del Parco della Murgia Materana, centri visita, te ne innamorerai e contribuirai a difenderlo e a valorizzarlo. Basta una passeggiata e apprezzare colori, profumi, paesaggio tra il torrente Gravina e i rioni Sassi per tenerlo nel cuore e nella mente, ma serve conoscerlo a fondo e allora un corso on line in 10 lezioni con le guide del Parco contribuirà a rafforzare questo rapporto e a diventare “ambasciatore” del Parco, poi tutore e al terzo anno ” paladino”. Titoli da Università verde…ma che rientrano tra le attività di promozione del Parco. Il presidente dell’Ente, Michele Lamacchia, pur nei limiti di programmazione imposti dall’ epidemia da coronavirus e in attesa di attivare, con le necessarie risorse, progetti che possano accrescere l’offerta dell’habitat rupestre, pone l’accento su una iniziativa denominata ”Il mio parco” che può portare alla distanza concreti ritorni per la tutela ed economia di un’area verde che ricade tra i territorio di Matera e Montescaglioso. E così con l’obiettivo di accrescere la sensibilizzazione,finalizzata alla conoscenza e alla tutela delle bellezze naturalistiche e artistiche dell’habitat rupestre, l’Ente Parco della Murgia Materana formerà i ”paladini del parco” attraverso un ciclo di lezioni on line su 10 temi legati all’identità dei luoghi. Il corso è articolato in 10 lezioni su argomenti che tratteranno – tra gli altri- di preistoria, flora, fauna, geologia, chiese rupestri, masserie, sostenibilità, territorio. La selezione delle guide- docenti avverrà con un bando che consentirà di realizzare le videolezioni tematiche in collaborazione con l’emittente Trm network. Nessun limite di età per partecipare: dagli studenti delle scuole medie in su. Prenotatevi all’ente Parco, che ha sede a Matera in via Sette Dolori 10 nei rioni Sassi, info@parcomurgia.it, tel 0835/336166



Nel frattempo le guide potranno presentare le candidature per le videolezioni tematiche inviando le disponibilità ( con fotocopia tesserino guida del Parco, carta identità e curriculum) all’indirizzo e mail del referente del progetto Luigi Esposito esposito@parcomurgia.it entro le ore 12.00 di venerdi 5 giugno.



Ente Parco della Murgia Materana presenta “IL MIO PARCO – Alla scoperta del Parco della Murgia Materana”

Nell’ambito delle attività di conoscenza, tutela e valorizzazione del Parco della Murgia, l’Ente Parco presenta “IL MIO PARCO – Alla scoperta del Parco della Murgia Materana”, azione formativa destinata alla comunità.

Il progetto, che inizia nel 2020 in forma sperimentale, sarà fruibile su una piattaforma online in via di definizione ed è finalizzato ad aumentare il rispetto e la conoscenza del territorio, da parte della comunità Materana e Montese, attraverso un percorso graduale che si svilupperà annualmente.

A tal proposito, infatti, sono stati previsti tre gradi di specializzazione: il primo grado, che si otterrà al termine del primo corso di formazione, nominerà il corsista “Ambasciatore del Parco”, il secondo anno permetterà al corsista di diventare “Tutore del Parco” ed, infine, il terzo anno consentirà di raggiungere la categoria “Paladini del Parco”.

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con le Guide del Parco della Murgia Materana, scelte da una commissione interna al Parco.

Le lezioni saranno elaborate e realizzate attraverso il coinvolgimento di una emittente televisiva in grado di affiancare le guide nella realizzazione di n. 10 video lezioni, clip di sintesi, grafica e nella elaborazione di una campagna di comunicazione, basata su produzione e messa in onda di spot televisivi e documentario finale al termine delle 10 puntate.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati che dovranno iscriversi preventivamente, inviando una mail con una copia della carta di identità.

Il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia, afferma: “L’obiettivo è aumentare il grado di sensibilizzazione e di conoscenza della comunità materana verso un patrimonio che ha bisogno di essere tutelato e goduto nel rispetto di valori della sostenibilità.

Noi crediamo che l’acquisizione della conoscenza da parte della comunità servirà a scongiurare danni ad un territorio così fragile, aumentando contemporaneamente il grado di appartenenza da parte dei cittadini. E’ questo il modo migliore per divulgare informazioni corrette ai cittadini temporanei, che continueranno ad essere ospiti in una della città più belle del Mondo.”

26/05/2020

Presidente Ente Parco della Murgia Materana,

Dott. Michele Lamacchia

Le foto del Parco sono di Luigi Esposito