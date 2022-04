“Il Coordinamento nazionale No Triv ringrazia sentitamente i Comuni di Alba Adriatica (Teramo), Atella (Potenza), Atena Lucana (Salerno), Baragiano (Potenza), Barile (Potenza), Buonabitacolo (Salerno), Carpignano Sesia (Novara), Lavello (Potenza), Lozzolo (Vercelli), Martinsicuro (Teramo), Maschito (Potenza), Montemilone (Potenza), Monte San Giacomo (Salerno), Montesano sulla Marcellana (Salerno), Noto (Siracusa), Padula (Salerno), Pineto (Teramo), Polla(Salerno), Rionero in Vulture (Potenza), Ripacandida (Potenza), Sala Consilina (Salerno), Silvi (Teramo), Teggiano (Salerno), Venosa (Potenza), per aver sottoscritto con convinzione il Ricorso presentato lo scorso 11 Aprile al Tar Lazio contro il PiTESAI, il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, recentemente adottato dal Ministero della Transizione Ecologica.”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Assistiti dall’avvocato Paolo Colasante del Foro di Roma, che nella redazione del ricorso si è avvalso della consulenza del costituzionalista prof. Enzo Di Salvatore dell’Università degli Studi di Teramo, i Comuni hanno concretamente mostrato, prima di molti altri Enti Locali, la sensibilità e la capacità di denunziare nelle pieghe del PiTESAI e nella sua impostazione, una trappola ulteriore per il futuro dei territori di cui sono enti esponenziali, ravvisandone in esso non un atto di pianificazione, bensì un regesto a geometria variabile caratterizzato da una congerie di linee guida finalizzate al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l’estrazione di idrocarburi.

Il Decreto Ministeriale emanato lo scorso11Febbraio, se da un lato declina criteri flessibili e non inequivocabili per il rilascio dei titoli minerari, dall’altro solleva numerosi dubbi di legittimità, salvaguardando ampi margini di discrezionalità nelle mani del Ministero.

In tal modo si alimentano di fatto ulteriori gravi incertezze sulle complessive capacità di pianificazione politica, culturale, economica, degli enti di prossimità, così ipotecando per decenni le sorti dei territori.

Gli enti locali ricorrenti intendono con questo ricorso affermare la propria contrarietà ad una visione politica centralistica e decisionista, che in nome di un continuo emergenzialismo rischia di compromettere, insieme ai residui spazi di democrazia partecipata, l’integrità del proprio territorio, la salubrità delle matrici ambientali, la salute dei cittadini.

I Comuni firmatari hanno infatti avuto modo di sperimentare sulla pelle dei cittadini della regione di appartenenza gli effetti reali generati dai regimi estrattivi, in grado di impattare per decenni sulle matrici vitali ambientali e quindi sulla salute umana ed animale.

I firmatari da anni contribuiscono, con sensibilità e senso della partecipazione democratica, a tracciare orizzonti sociali ed economici di oltrepassamento dei rischi di condizionamento e schiavizzazione dei territori agli interessi di multinazionali che sporcano e impoveriscono, ben sapendo che la paventata intensificazione delle attività estrattive non sarà in grado, tra l’altro, di risolvere l’attuale crisi energetica, in virtù del combinato disposto tra PiTESAI, “Decreto Energia”, “Decreto Semplificazioni”, i cui effetti irrisori in termini quantitativi finiscono per travolgere gli obiettivi di una necessaria transizione energetica fondata sulle rinnovabili pulite e l’adozione di un modello decentrato e partecipativo di produzione distribuita basato sulle comunità solari.

Nonostante gli impegni assunti sul piano internazionale dagli accordi di Parigi e a Glasgow; nonostante gli accordi programmatici stretti in sede Europea, orientati a ridurre entro il 2030 le emissioni in atmosfera del 55% rispetto ai livelli del 1990 ed a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l’attuale Esecutivo auspica un ritorno al passato, per spremere, in nome di una supposta “economia di guerra”, il limone già abbondantemente spremuto, con la prospettiva certa di continuare a sostenere, anche a carico dei contribuenti, attività di filiere estrattive che resteranno in regime di autorizzazione per almeno altri venti o trent’anni.

Il Coordinamento nazionale No Triv ringrazia a maggior ragione gli amministratori dei Comuni ricorrenti per aver dimostrato come debbano e possano essere utilizzati tutti i mezzi a disposizione, compresi quelli di tipo giudiziario, per salvaguardare a testa alta dignità e democrazia nell’interesse del futuro immediato ed a lungo termine dei territori di cui sono immediati esponenti di prossimità.

La decisione assunta lo scorso 16 Dicembre 2021 in Conferenza Unificata di varare un PiTESAI all’insegna del gas è vergognosamente emblematica del metodo autoreferenziale adottato da Ministeri e Regioni che prendono decisioni sopra la testa dei soggetti interessati, in primis i Comuni, che non possono, ora, essere indicati addirittura quali “nemici della patria” perché tentano di fare ciò che gli impone l’art. 32 della Costituzione!

Qui ed ora si tratta di proteggere e migliorare i livelli di tutela e distribuzione dell’acqua bene comune, di attuate le necessarie bonifiche ambientali, nonchè di pianificare, con una effettiva campagna di coinvolgimento dal basso, una vera e virtuosa transizione ecologica e sociale.

Un sentito ringraziamento va naturalmente, allo stesso tempo, a quante e quanti si sono generosamente prodigate/i nel lavoro di sensibilizzazione, che ha contribuito a rafforzare la capacità di condividere a pieno motivazioni ed obiettivi.

Lanciamo infine un appello a tutti i Comuni e a tutti i soggetti associativi e sindacali a manifestare attivamente il loro sostegno ai ricorrenti “ad adiuvandum”, tramite relativo “atto di intervento” da concordare con l’avvocato Colasante.

Più largo e forte sarà il sostegno a questa battaglia giudiziaria e politica, più saremo in grado di imporre dal basso un mondo solidale fondato sulla logica dei beni comuni e non della competizione e dell’emergenza continua!“