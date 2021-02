Lo ricordate quel colorito intercalare di Nino Frassica ” Che sta pensando quiz?” che nel corso della fortunata trasmissione ”Indietro Tutta” condotta con goliardia da Renzo Arbore sulla Rai, durante la Prima Repubblica, faceva riflettere e non poco da casa e in studio? Beh. Calza a pennello, come si suol dire, con le installazioni per la sosta e la riflessione – come le hanno chiamate in tanti- che contrassegnano la riprogettazione di Murgia Timone, nel Parco della Murgia.



E il grande vecchio, come il grande camminatore zio Rocco Castellano,chiama una roccia della Murgia che gli assomiglia, proprio ”non ne puo’ più”…di vedere passerelle, massicciate, trincee, anfiteatri innaturali e via elencando. Non gli resta che pregare perchè la natura alla lunga si riprenda quello che l’uomo sta cambiando, forzando immagine e territorio. Magari uno strato di licheni, muschi e perchè no di timo. Quando ? Ci vuole tempo…