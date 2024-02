Il Comune ha provveduto: Torna decoro alla porta del Cimitero.

Era un obbrobrio dalle palesi contraddizioni espressive e iconografiche quanto ignoti avevano realizzato sulla porta in tufo al parco del cimitero monumentale di via IV Novembre, che avevamo segnalato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/benvenuti-al-cimitero-palestina/ . Il Comune di Matera, il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore all’Ambiente Massimiliano Amenta, nelle immediatezze aveva recepito la richiesta annunciando che avrebbe provveduto a fare ripulire quella porta da scritte e disegni. Cosa realizzata in breve tempo e ne diamo volentieri notizia. Il decoro urbano è affidato al buon senso e all’amore che cittadini e turisti devono avere per la città. Su questo aspetto occorre fare di più, aldilà degli incontri come quello di sabato 10 febbraio all’auditorium su “decoro urbano, città pulita e sviluppo turistico”. Servono senz’altro campagne di sensibilizzazione e attività di prevenzione che, purtroppo, hanno scarso riscontro. La presenza anche, a campione, in parchi, giardini e spazi del centro della Polizia Municipale sarebbe un deterrente contro episodi di maleducazione che sono ormai la prassi: dalle deiezioni canine in spazi giochi per bambini e sui monumenti ad atti vandalici di diverso tipo, fino all’abbandono di cartacce, lattine e resti di cibo, pur essendoci cestini dei rifiuti un po’ ovunque. Basta poco. Tanto buon senso e un migliore uso delle risorse umane, aldilà dei riscontri- laddove ci sono- dei sistemi di videosorveglianza.