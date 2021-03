Formidabili quegli anni…citando un noto libro di Mario Capanna, quando si mettono insieme esperienza e tanta passione per difendere anima e identità di un territorio come quello di Matera e dintorni, che sta pagando le colpevoli disattenzioni da ‘silenzio assenso’ di una progettualità legata alla filosofia dei ‘’soldi che, comunque vanno spesi’ a costo di intaccare quel patrimonio di culture, testimonianze e saperi lasciateci dai padri.

E la nomina del nuovo direttivo del circolo di Legambiente Matera guidato dall’ex ‘’magnifico rettore’’ dell’Università Verde Giovanni “Mipa’’ Moliterni e di un direttivo dalla forte componente femminile, con tanta voglia di fare, sono una sicurezza che non molleranno per quella azione di pungolo, di proposta e di protesta nei confronti degli enti locali. Del resto la militanza verde è dentro e con il rosa ci sta bene per difendere sostenibilità e amore per la città. C’è tanto da fare, tenendo occhi e orecchie a parte, ma senza restare con le mani in mano o che il “cigno’’ pensi a tutto. La città deve fare la propria parte informandosi, formandosi e partecipando. L’ambiente e l’abusato termine di sostenibilità riguarda tutti. E magari il ripristino delle lezioni dell’Università di Verde può essere un modo per farlo, in sicurezza, all’aria aperta, distanziati e anche in presenza, vista la scarsa efficacia e dispersione di seminari sul web o webinar. Campagne di pulizia, di mobilità, animazione e premi come quel provocatorio ‘’Mattone nero’’ che cigni dai capelli grigi come l’instancabile e usurato…zio Pio Acito hanno contribuito ad assegnare a manufatti, opere e progetti della città delle varianti facili e della urbanistica contratta e contattata. Potremmo continuare con le piccole e grandi cose portate avanti dalle decine uomini e dalle donne di Legambiente ( da zio Rocco Castellano a Paolo Montagna ad Anna Longo e tanti altri incontrati nei campi di lavoro) di una storia che continua, scritta sui fogli di carta riciclata ( ne conservo alcuni) tra denunce, osservazioni e iniziative, nel solco della esperienza e della voglia di fare. Buon volo cigno verde sui cieli di Matera.



CAMBIO AL VERTICE DELLA LEGAMBIENTE MATERA

NON CAMBIA L’IMPEGNO DELLA LEGAMBIENTE MATERA

Il Circolo Legambiente ha rinnovato il suo consiglio direttivo e nominato un nuovo presidente:

La storia del Circolo Legambiente di Matera è lunga ed importante per la Comunità e la Città. Con Michele Morelli, Eustacchio Antezza, Giovanni Moliterni, Gigi Benevento e pochi altri, nel 1986 nasceva la Legambiente e da subito si affrontavano le questioni urbanistiche con le prime denunce sulle speculazioni edilizie, quelle del ciclo dei rifiuti, della educazione ambientale, del verde urbano, della mobilità, dello smog, si dava inizio alle lezioni di Università Verde.

Un impegno costante cresciuto con la battaglia vittoriosa per la istituzione del Parco regionale delle Chiese rupestri del materano dopo aver aperto a proprio carico il CEA a Radogna ed aver fortemente voluto l’acquisizione dello Jazzo Gattini; con il blocco della speculazione ippica a La Martella, con le denunce delle fonti inquinanti sulla Murgia, con le cento e cento attività di piantumazione di alberi e di pulizia del nostro Mondo, con i campi di lavoro internazionali, con l’affiancamento alle mille attività di protezione civile anche internazionale.

Bene, per Legambiente è sempre un primo passo perché il nostro viaggio è lungo.

Negli anni abbiamo avuto il contributo di persone magnifiche da Mario Tomaselli a Franco Moliterni (Gorilla), Mimmo Bia, da Giuseppe Sacco ed ancora Gianfranco Fragasso, Gigi Parentini, Pino Sigillino, Pino Pietrantonio, Brunella Perrone, Rosalba Matera, Marcello Santantonio e tutti i volontari del servizio civile che per decenni hanno reso vivo il Circolo.



Adesso ringraziamo Anna Longo che, in situazione assolutamente difficile, ha gestito autorevolmente il Circolo e la questione vittoriosa, per la Comunità e la intera Città, della rotonda di Lanera con il salvataggio di 140 pini e molte altre vicende cittadine.

Giovanni Moliterni adesso è stato indicato quale presidente e Giovanni viene da lontano; è stato lui a far partire ed a gestire la Università Verde nel 1987 e custodisce una profonda memoria della nostra storia.

Il nuovo direttivo del Circolo Legambiente di Matera, composto da 7 persone, ha la presenza di 5 donne (un fatto normale per Legambiente, straordinario per qualunque altro organismo associativo!) ed assume l’impegno di continuare il percorso di sollecitazione verso l’Amministrazione comunale, senza sconto alcuno, sulle questioni legate al ciclo dei rifiuti, al rapporto fobico di parte della Comunità verso le alberature, alla riduzione dei consumi energetici, alla qualità dell’aria, dell’acqua, sul blocco degli scempi nel Parco, sullo spreco delle risorse pubbliche, sulla educazione ambientale, sul recupero del Paesaggio, della Storia e della Geografia, sul Futuro più pulito e luminoso.

Veniamo da lontano, abbiamo buone gambe e siamo in viaggio per migliorare il nostro rapporto con la Terra riducendo il suo sfruttamento.

Sono stati individuati quali componenti il direttivo del Circolo Legambiente di Matera: Carmelita Lista, Antonella Resta, Antonio Sarcuni, Annamaria Ruggi, Antonella Sigillino Ambrosecchia, Marilisa D’Ercole, Giovanni Moliterni.



I VERDI RINGRAZIANO ANNA LONGO

Nuovo Direttivo Legambiente Matera. Gli auguri dei Verdi.

I Verdi materani ringraziano Anna Longo per il lavoro svolto ed augurano al nuovo Presidente Giovanni Moliterni, a tutto il direttivo e agli attivisti un buon lavoro per continuare ad essere dalla parte del Pianeta. Legambiente rappresenta un punto di riferimento consolidatosi nella gloriosa storia di battaglie, di attivismo e di testimonianza svolta dal 1986 ad oggi nella nostra Città. Era lo stesso anno in cui i Verdi costituirono quel partito politico che ancora oggi rimane politicamente ad essere dalla stessa parte: quella del Pianeta. Un particolare augurio viene rivolto al nuovo direttivo affinché riesca sempre più a coinvolgere le giovani generazioni, ad interpretarne i linguaggi, a renderli protagonisti e averli accanto come i più importanti e i più efficaci tra gli alleati.

Condividiamo gli stessi valori e li pratichiamo con lo stesso impegno e sensibilità ed è per questo che ancor più i Verdi materani ricercheranno in associazioni vive come Legambiente il confronto, anche critico – ma sempre costruttivo – per affrontare le imminenti sfide su cui si cimenterà la Città: dall’urbanistica ai rifiuti, dal verde urbano alla mobilità, dalla qualità e la valorizzazione delle matrici ambientali alla difesa del territorio.