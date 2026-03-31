Riceviamo e pubblichiamo a seguire una riflessione di Michele Morelli sulla privatizzazione di fatto di quelli che dovrebbero essere, invece, “beni comuni” con lo sguardo a quanto accade in questi anni….ricordando però che il processo a Matera parte da lontano e che il titolo che lui ha dato alla nota odierna richiama quel “Cannibali” che “è il titolo di un articolo scritto nel 2009 in occasione dello sfratto esecutivo del Teatro Sassi dalla ex scuola Garibaldi e del destino di Casa Cava.” Cannibalismo, quale categoria estensibile alle pratiche in uso da parte del potere nelle varie categorie della società odierne (politica, economia, cultura, sanità, servizio sociali….la guerra).

Il Cannibalismo strisciante dei Beni Comuni

“La cannibalizzazione dei beni comuni sta trasformando profondamente il tessuto urbano e sociale della nostra città, spazi di fruizione collettiva ridotti a “asset privati” e a “operazioni immobiliari”, la nuova frontiera della “rigenerazione urbana”. GENERALMENTE, si parla di cannibalismo come atto rituale all’interno di culture primitive. Esistono reperti archeologici di ossa umane variamente manomesse che sembrano attestarlo, anche se non ci sono documenti che spieghino veramente le ragioni delle manomissioni. Per questo alcuni antropologi hanno negato l’esistenza del cannibalismo, definendolo un mito, del quale mancano prove materiali concrete oppure le presunte prove sono frutto di interpretazione errate e frettolosa. Il cannibalismo resta in ogni caso uno dei grandi tabù del pensiero umano occidentale, più ancora dell’incesto, e può affiorare come atto materiale in situazioni di gravi psicopatologie. È, per lo stesso motivo, un mezzo di propaganda usato per screditare nemici e avversari. Popoli etichettati come “incivili” da altri che si considerano “civili”.

Essendo, oggigiorno, l’accusa di cannibalismo un’accusa infamante, il dibattito sulla esistenza di società con pratiche cannibali è in parte viziato dal bisogno di fornire localmente interpretazioni politicamente corrette. Tuttavia, il cannibalismo è esistito ed esiste, e si può distinguere in varie categorie.

Il tema del cannibalismo è stato spesso utilizzato nella letteratura come metafora per raccontare aspetti oscuri dell’animo umano. Nel cinema, per esempio, nel 1969 Liliana Cavani porta in scena il suo film I Cannibali per raccontare la crudeltà dei regimi totalitari. “Sicché, signorina, lei fa parte di un gruppo rivoluzionario fuori dal nostro controllo”, chiedono i potenti alla ragazza protagonista del film, mentre sorseggiano alcolici e la guardano come fosse un raro esemplare. Per la Cavani il cannibalismo non è altro che l’esercizio del potere, cieco e arrogante, che non ha rispetto per l’altro e per gli individui. Un potere privo di umanità, ottuso guidato da ottusi. Il tema del cannibalismo è stato riproposto anche nel film The Road di John Hillcoat .

Negli ultimi anni si parla anche di cannibalismo politico, un modo efficace e immediato per descrivere il pessimo stato di salute della politica nel nostro paese.

Il cannibalismo è diventato una categoria del pensiero contemporaneo, trasversale, che si manifesta in varie forme anche in ambienti insospettabili, persino in ambito culturale.

Si parla di cannibalismo nella finanza, di speculatori affamati di territorio da cementificare, di predatori di storia e di futuro.

Per restare a casa nostra, l’assalto alla città e al paesaggio che la circonda da parte della rendita, la privatizzazione del patrimonio demaniale dei Sassi, dei beni culturali e dello spazio pubblico (da murgia Timone alle piazze e vie del centro storico, da Parco dei Monaci al centro agricolo di Pianelle, da Casa Cava a palazzo Malvezzi ), non è altro che la fotografia di una realtà sgradevole: un cannibalismo strisciante dei beni comuni.

I residenti pagano anch’essi: nei luoghi di culto, nel Parco della Murgia e, tra poco, verrà imposto un biglietto persino per accedere o respirare negli antichi rioni. La privatizzazione travolgere anche gli impianti sportivi di prossimità e i luoghi della cultura. La turisticizzazione è presentata come l’unico modello di sviluppo possibile: la destra come la sinistra non fanno altro che alimentare il libero mercato, il cannibalismo della cosa pubblica,.

Ospiti non graditi a casa nostra.

La cannibalizzazione dei beni comuni sta trasformando profondamente il tessuto urbano e sociale della nostra città: spazi di fruizione collettiva ridotti a “asset privati” o a “operazioni immobiliari” , la nuova frontiera della “rigenerazione urbana” .

Il trasferimento di beni pubblici (demanio, beni culturali, edifici storici, risorse naturali) a soggetti privati che operano con logiche di mercato, attraverso concessioni a lungo termine (12 anni /20anni), rischia di sottrarre tali beni all’uso collettivo e al controllo democratico.

Persino l’offerta culturale (quella dei grandi eventi, divoratrice di risorse pubbliche ) è parte di questo meccanismo.

L’istinto antropofago non risparmia nemmeno la sanità, i servizi sociali, il diritto alla casa, il lavoro dignitoso: pilastri fondativi del nostro welfare, così come lo abbiamo conosciuti nel secolo scorso.

Che cos’è la guerra se non l’esercizio del potere, cieco e arrogante, la forma estrema di Cannibalismo, il male più atroce, figlio dell’assuefazione umana alla violenza.”