Il Cammino materano? Una ”spiga” piena per turismo e territorio

Spesso li hanno presi per visionari. Ma alla fine -da soli, facendo rete e motivando quanti avevano intuito le potenzialità del turismo sostenibile, dimostrato sul campo- gli appassionati dei ”cammini’ hanno dimostrato che si poteva fare e che i ritorni per centri piccoli, grandi o per territori dimenticati, fare turismo era possibile. E l’emblema del ”Cammino materano”, in continua crescita, ha fatto maturare una spiga piena di chicchi di grano su un fondo verde. Un segno di vitalità a Matera dove abbondano le ”spighe vuote” (vacanti) post 2019, che blaterano di turismo navigando nel digitale e mettendo da parte un brand che si vuole, per altri fini speculativi, far finire nell’oblio. Il cammino materano è una splendida realtà come ha raccontato Angelo Attolico, progettista del percorso e con una lunga esperienza alle spalle, che ha ”contagiato” positivamente altri, come Rocco Corrado che gestisce con il figlio Andrea l’ostello dei Sassi , punto di arrivo per i viandanti di questa esperienza che arrivano a Matera, dopo una lunga scarpinata…tante esperienze e tanta voglia di ripartire.



E quello di Matera è il quarto cammino italiano dopo gli arcinoti, e sostenuti da realtà territoriali ,come le via Francigena, di San Francesco, degli Dei. Il segreto? Tanta voglia di fare, tracciare, costruire, coinvolgere per un ”passaparola” che è il miglior marketing che si possa attivare, nonostante la cartellonistica di benvenuto o l’invito a pulire questo o quel percorso dai rifiuti sia legato ai tempi e alle sensibilità organizzative degli enti locali. Questioni che non scoraggiano pellegrini e, sopratutto, i volontari che sono il miglior biglietto da visita e dell’accoglienza dei ”Cammini”. Una occasione per recuperare la dimensione del viaggio, a ritmi lenti, come è nella filosofia del glorioso Touring Club, portato avanti dall’infaticabile console Elio DI Bari. E un motivo c’è. I percorsi, che raggiungono la Città dei Sassi, patrimonio dell’Umanità con l’habitat rupestre, e Capitale europea della cultura 2019 sono tra le tappe -del percorso di valorizzazione ”La Penisola del Tesoro” delle giornate del Touring Club italiano, di sabato 11 e domenica 12 giugno, organizzate in collaborazione con la sezione Cai di Matera e l’associazione ”In Itinere”.



Da Bari a Matera per 168 chilometri, in sette tappe, da Brindisi a Matera per 282

chilometri, in 15 tappe, percorrendo tratturi di diverse epoche contrassegnati da una vegetazione unica e da interessanti segni del passato della civiltà rurale e pastorale, da patrimoni dell’Unesco come i rioni Sassi di Matera e i Trulli di Alberobello, da testimonianze di culture religiose e di epoche diverse: contrassegnano il ”Cammino materano”, percorso da centinaia di ”pellegrini” italiani e stranieri.



Il percorso da Matera a Bari, denominato anche della via Peucetia, tocca i territori di Bari, Bitetto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Altamura, Gravina in Puglia, il

santuario della Madonna di Picciano e Matera. Il secondo percorso, da Brindisi a Matera, denominato anche della via Ellenica comprende due itinerari: quello della ”Terra degli

Ulivi” da Brindisi a Martina Franca in Valle d’Itria di 131 chilometri e da Martina Franca a Matera, ”Terra delle Gravine” di 151 chilometri. La via Ellenica parte da Brindisi e raggiunge

Serranova, Carovigno, Ostuni, Cisternino, Locorotondo, Alberobello, Martina Franca e prosegue per Crispiano, Massafra, Mottola, Palagianello, Castellaneta, Laterza, Montescaglioso,Ginosa e Matera. Ai partecipanti è consegnata una ”credenziale” utile per intraprendere il cammino. La credenziale è storicamente il documento che il pellegrino portava con sé per attestare di stare compiendo un cammino di fede. La credenziale è una sorta di “passaporto” che certifica lo status di viaggiatore lento. Le diverse strutture che fanno parte della rete assicurano ai viaggiatori in possesso di credenziale prezzi convenzionati.



Abbiamo incontrato due ”pellegrini” del Cammino Materano presso la Statio Peregrinorum di vico III Casalnuovo. Paolo di Brescia ed Elena di Udine, stanchi ma felice di aver raggiunto la meta e di aver ricevuto le attestazioni della loro partecipazione da Alessandra, che ha vissuto la loro stessa esperienza prima di rientrare a Matera e mettesi a disposizione per la rete dei ”cammini”. Destinata ad aumentare con la prima tranche di 100 chilometri del ”cammino lucano”. A parlarcene una vecchia conoscenza del turismo lento che ha migliaia di chilometri nelle gambe. E’ Antonio Centonze che ha ben chiari itinerari, luoghi e rapporti da attivare e soddisfatto per quello che i ”Cammini” porteranno in concreto nelle aree interne.



” Da settembre -dice Centonze- apriremo la via Lucana del Cammimo materano. Saranno 100 chilometri da Tricarico a Matera. Saranno gli ultimi cento e li apriremo a step di cento. L’anno successivo altri cento da Tricarico a Grumento, da qui a Paestum. Il tratto dalla città del Medio Basento alla città dei Sassi raggiunge i territori di Grassano, Grottole, Miglionico, Pomarico,Montescaglioso e Matera. Praticamente la collina materana. Abbiamo già fatto la segnaletica, la tracciatura. Dobbiamo solo definire gli aspetti della ospitalità e poi possiamo dare il via…A differenza delle altre due vie che sono più pianeggianti la via Lucana comprende piccole realtà con pascoli, campi di ulivo grano, si passa da bosco Coste, dalla Manferrara, dai Cinti di Grassano, dal castello del Malconsiglio di Miglionico e alla scoperta di piccole e grandi attrattive, note e meno note che i pellegrini di oggi troveranno o ritroveranno a ritmi lenti”. E in attesa di inaugurare la via Lucana. Domenica 12 escursione con partenza dal piazza Vittorio Veneto nei Sassi, attraversando la passerella in legno sulla gravina e risalendo su Murgia Timone nel Parco della Murgia come prevede il programma della ”due giorni” promossa da Touring, insieme alla sezione materana del Cai e l’ associazione In Itinere Aps. All’insegna del ”Camminare insieme”. Un’ atra dimensione del viaggiare, socializzare, conoscere e valorizzare il territorio. Bravi!