Il 22 e 23 marzo tornano a Pisticci le Giornate FAI di Primavera

“La Chiesa di San Rocco a Pisticci, Piazza Elettra e la Chiesa di San Giovanni Bosco a Marconia -si legge in una nota- sono i luoghi protagonisti della 33^ edizione delle Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Un’occasione unica per cittadini e visitatori di riscoprire la storia, l’arte e l’architettura di luoghi simbolo della comunità pisticcese. La visita della Chiesa di San Rocco inizierà con una performance teatrale che rievoca le drammatiche vicende della peste del ‘600, ispirata dalle pagine manzoniane. A seguire la scoperta della chiesa, opera di alto pregio architettonico progettata dall’architetto di origini pisticcesi Ernesto Lapadula, e un approfondimento culturale sulla figura del Santo e il suo legame con la comunità pisticcese.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni delle classi IIIA e VA del Liceo Classico di Pisticci dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pisticci-Montalbano” e delle classi IIIA e IIIB della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pisticci “I.C. Pietrelcina-Flacco”, in collaborazione con i volontari del FAI di Pisticci – Gruppo FAI di Pisticci e della Valle dei Calanchi. A Marconia la visita prenderà il via da Piazza Elettra, realizzata nel 1940, che rappresenta un esempio di “piazza rurale” fascista: uno spazio porticato, torre littoria, edifici pubblici tipici dell’epoca. A seguire la visita all’adiacente chiesa di San Giovanni Bosco, ampia, moderna e luminosa, con le sue vetrate artistiche e i crocifissi di Alfredo Innocenzi e Giliberti da Terni, fonde arte e spiritualità.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni delle classi IIIA e IVA Accoglienza Turistica dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Marconia, delle classi IIIA e IVB dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pisticci-Montalbano”, e dei volontari del FAI di Pisticci – Gruppo FAI di Pisticci e della Valle dei Calanchi.”

“Siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa che ci permette di valorizzare il nostro patrimonio culturale e di farlo conoscere ai visitatori e anche ai cittadini“, ha detto il sindaco, Domemico Albano. “Le Giornate FAI di Primavera rappresentano un’opportunità per riscoprire la bellezza e la storia del nostro territorio“, ha ribadito la vicesindaco con delega al Turismo Rossana Florio: “Invito tutti a partecipare a questa esperienza che ci permette di valorizzare il nostro patrimonio culturale. Un grazie di cuore al Gruppo FAI di Pisticci – Valle dei Calanchi, agli Apprendisti Ciceroni e ai volontari, che con passione e impegno ci accompagnano in questo viaggio”.