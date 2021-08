Acqua e detergente a pressione nel centro di Matera per rimuovere le incrostazioni ( è la parola giusta) createsi sulla massicciata, agli angoli dei palazzi, scalinate eccetera da resti di cibo, escrementi o ‘deiezioni’ di varia natura, se vi piacciono gli eufemismi. Interventi che vanno effettuati periodicamente per mantenere il decoro dei luoghi attraversati da cittadini e turisti,sopratutto in questo periodo con le temperature superiori ai 40°C che accelerano i processi di fermentazione .L’intervento degli operatori della Cosp e l’azione dell’assessorato all’igiene urbana del Comune, guidato da Lucia Summa, non bastano. Occorre una campagna, una azione sensibilizzatrice di prevenzione per contenere casi di maleducazione, che portano all’abbandono indiscriminato di rifiuti fuori dai cestini.



I contenitori infatti, spesso traboccano di percolati untuosi che alimentano la catena alimentare, fatta di insetti di vario tipo.



E a proposito di abbandono di rifiuti l’ Amministrazione comunale ha provveduto al potenziamento dell’attività di prevenzione e repressione con il noleggio, fino alla fine dell’anno, di ulteriori sei telecamere mobili e dei servizi di monitoraggio connessi per il contrasto di illeciti ambientali.



” E’ un investimento – dice l’assessore all’ambiente Lucia Summa- che portiamo avanti con la polizia municipale per ridurre e contrastare gli abbandoni illegali dei rifiuti. Le telecamere mobili saranno operative ovunque, fronti urbani compresi e con una azione di monitoraggio continua. La raccolta differenziata si fa nelle modalità consolidate con il porta a porta. Quanto agli ingombranti c’è l’area comunale di via Montescaglioso destinata a funzioni di raccolta. Rispettiamo città, territorio e decoro, evitando gli abbandoni”. Non è facile. Altri Enti, proprietari di strade, terreni, caselli e cantoniere in abbandono sono chiamati a fare la propria parte con gli interventi del caso.