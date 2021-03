A Gpl e a Metano di veicoli ce ne sono tanti, visti i costi della benzina e del gasolio. Ma le auto e i minibus a trazione interamente elettrica a Matera sono poche. Qualche decina in più quella ibride, a benzina ed elettrica, vuoi per una sensibilità culturale che deve farsi ancora strada e in relazione anche alla autonomia delle batterie e vuoi perché le colonnine ‘’pubbliche’’ si contano sulle dita di una mano: parcheggio del Comune, via Rosselli, via Ridola a ridosso della Provincia, un’altra nel parcheggio multipiano (chiuso per lavori) di via Lucana. Serve lavorarci sù, guardando anche alle potenzialità turistiche del settore e attivando aree fruibili e visibili. Lo stimolo che viene ancora una volta dall’architetto Angelo Stagno, con l’esperienza quotidiana da Vienna, è un invito a mettere mano a un piano di interventi. A cominciare dalla riqualificazione della ex stazione Q8 , e prima ancora Agip, di via Annunziatella rimasta da oltre sei mesi un cantiere a metà.



“La situazione COVID -dice Stagno-offrirebbe anche l’opportunità per una decisiva svolta nella considerazione

del trasporto pubblico a vantaggio dell’ infrastruttura urbana già esistente e delle sue potenzialità.

Le Stazioni ferroviarie (Capolinea / Matera Centrale) e/o ex Stazioni di servizio per il rifornimento

di carburante convenzionale fossile (Ex distributore AGIP -“Supercortemaggiore” – di Via Annunziatella),

sarebbero il volano per questa svolta ecologica/eco-sostenibile nonchè punti di ricarica per Smart BUS

urbani e/o veicoli per il trasporto promiscuo (furgoni) ed auto veicolare privato a quattro, tre e due ruote.

L’ Azienda E-Co Hybrid Drive Company di Torino è già molto avanti in questo settore con progetti

applicativi e di tutto rilievo nel Capoluogo Piemontese. Quale migliore occasione se non questa

potrebbe offrirsi a Matera?’’. Giriamo la sollecitazione all’Amministrazione comunale perché si ripieghi sulla questione.