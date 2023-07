I verdi: per Murgia Timone vogliamo vederci chiaro

Come tanti i Verdi di Matera hanno scoperto a cose fatte la decisione dell’Amministrazione comunale di chiedere alla Regione Basilicata di “riperimetrare’’ (sintetizziamo) le aree di Cava del Sole e di Murgia Timone,per eviare che anche nel 2024 ci si ritrovi punto e daccapo per i concerti e per i fuochi del 2 luglio. Tutto questo,e lo ricorderemo fino alla noia, nel silenzio generale- ma comprensibile- su due ordini del giorno approvati in consiglio comunale dopo la commissione speciale presieduta da Pasquale Doria sui lavori di conservazione e valorizzazione a Murgia Timone. Un eufemismo, viste le forzature e le alterazioni progettuali effettuate in quel comparto. E allora? Pur apprezzando la buona volontà dell’Amministrazione comunale di risolvere i problemi è opportuno informare la città.Nemmeno un comunicato stampa tra i tanti, di diverso taglio e interesse, diffusi ogni giorno. Perchè?



LA NOTA DEI VERDI

Abbiamo appreso nella giornata di domenica 16 luglio che in data 7 giugno che l’Amministrazione ha formalmente richiesto alla Regione Basilicata l’attivazione dell’iter “per riperimetrazione e declassificazione aree a ridosso dell’abitato di Matera” interessate da ZSC – ZPS IT9220135 – Gravine di Matera. Nello specifico, leggendo il testo, le aree a cui si fa riferimento sono quelle di Cava del Sole e una porzione di Murgia Timone, compreso un tratto di zona di protezione integrale.

Fatte salve tutte le considerazioni di merito, sia tecniche che politiche, che ci riserviamo di esporre a tempo debito, dopo un confronto interno all’amministrazione mirato a chiarire le posizioni, ci limitiamo ad esprimere il contesto europeo e locale in cui in particolare Murgia Timone si colloca. Soltanto pochi giorni fa infatti – il 12 luglio – è stata approvata dal Parlamento Europeo la “Nature restoration law”, la prima legge che va oltre il concetto di tutela stabilendo dei veri e propri obblighi per gli Stati Membri al fine del ripristino, entro il 2030, di almeno il 20% delle superfici terrestri e acquatiche dell’Unione Europea – nonché di tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050. Questa opportunità sarà da cogliere proprio per siti come Murgia Timone e per le altre aree interne del Parco della Murgia. A livello locale invece, dopo anni di degradante incuria si sta approdando finalmente ad una gestione per la fruizione contingentata e sostenibile di Murgia Timone che partirà a giorni con una gestione temporanea per manifestazione di interessi seguita, nel giro di pochi mesi da una pluriennale con apposito bando. Alquanto fuori contesto, a nostro giudizio, è da considerare pertanto qualsiasi ipotesi di riperimetrazione vincolistica per l’area di Murgia Timone.

I coportavoce di Europa Verde Matera

Mario Montemurro e Maria Lucia Summa