I Verdi: cimitero animali in via dei Normanni. Ma c’è anche altro da fare

L’emendamento approvato in consiglio comunale, su proposta di Progetto Comune e condiviso dal consiglio, che destina 20.000 euro (prelevati dal fondo per la manutenzione sulle 1000 delle 8000 caditoie da pulire) che consentirà di realizzare a Matera il primo cimitero comunale per gli animali di affezione, soddisfa appieno Europa Verde, che ricorda quanto fatto in passato per l’iniziativa. E Lucia Summa e Mario Montemurro (Europa Verde – AVS) e Marina Bianchi e Vincenzo Gabriele (Giovani Europeisti Verdi), nel comunicato che segue, indicano una ipotesi di gestione e un’area in via dei Normanni da destinare al cimitero per animali di affezione. Ci aspettiamo altrettanta attenzione, ma questo dovrà farlo l’Amministrazione comunale guidata da Antonio Nicoletti, per avviare iniziative concrete sul decoro urbano per il quale finora- nonostante il susseguirsi delle consiliature- non è stato attivato nulla di concreto.



Ci sono i cartelli di divieto in parchi e giardini, ma ancora nessuno – da parte dell’Amministrazione comunale e con l’ausilio di associazioni ambientaliste e animaliste – interviene per attività di sensibilizzazione, prevenzione e per le eventuali sanzioni nei confronti di quella minoranza (sottolineiamo questo dato) di maleducati che lascia che Fido sporchi spazi giochi per bambini, prati e marciapiedi. Senza dimenticare le urine che corrodono marmi e tufi dei monumenti. Matera, sotto questo aspetto, continua a essere una zona franca e i segni del degrado in giro sono costanti e ricorrenti. Attendiamo,in tal senso, iniziative dal consiglio comunale e dalla giunta.



COMUNICATO STAMPA

MATERA APPROVA IL PRIMO CIMITERO COMUNALE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE: “SARANNO ALBERI” DIVENTA REALTÀ

Con l’approvazione all’unanimità di un emendamento, proposto Progetto Comune per Matera, all’assestamento di bilancio, il Consiglio Comunale di Matera ha destinato €20.000 alla realizzazione del primo Cimitero Comunale per gli Animali d’Affezione, ispirato al progetto “Saranno Alberi – Bosco della Memoria”, che unisce la valenza sociale del ricordo degli animali da compagnia a quella ambientale della riforestazione urbana.

Come ideatrice della proposta, Europa Verde Matera esprime grande soddisfazione per questo importante risultato, quale passo avanti per una Matera più sensibile, verde e pet-friendly. Un ringraziamento particolare va quindi a Marina Rizzi e Vincenzo Santochirico del gruppo consiliare Progetto Comune per Matera, che hanno saputo raccogliere e portare avanti questa nostra iniziativa con impegno e convinzione, al Sindaco Antonio Nicoletti e all’assessore Rocco Buccico per il favore espresso. Un grazie sincero va infine a tutti i consiglieri comunali che hanno sostenuto, votandolo all’unanimità, il provvedimento.



L’idea del Bosco della Memoria nasce per offrire un luogo dignitoso e rispettoso dove accogliere le ceneri degli animali d’affezione all’interno di urne biodegradabili, poste alla base di nuovi alberi messi a dimora. Ogni pianta sarà scelta tra le specie previste dal Regolamento Comunale del Verde, consentendo a ciascun cittadino di continuare il proprio legame affettivo con l’amico a quattro zampe, trasformando il dolore della perdita in un gesto concreto di amore per l’ambiente.

Questa iniziativa, a costo zero per la collettività al netto di una infrastrutturazione iniziale, contribuisce alla riforestazione urbana e alla valorizzazione di aree incolte della città.

In tal senso, proponiamo che la prima area da destinare a questo progetto sia quella compresa tra Via Dante, Via Maiorana e Via dei Normanni, precedentemente interessata per l’edificazione la Casa delle Tecnologie Emergenti, in quanto è facilmente raggiungibile ed accessibile dai cittadini oltre che dai mezzi pubblici.



LA GESTIONE

Inoltre, come Europa Verde Matera riteniamo fondamentale che la gestione o co-gestione del futuro Cimitero Comunale per Animali sia affidata a una realtà del terzo settore, in particolare a un’associazione che si batte per il benessere animale, così da garantire sensibilità, attenzione e competenza nella cura di un luogo così delicato e carico di significato.

Un bosco della memoria non solo perché la perdita di un animale da compagnia è fonte di grande dolore per chi la vive, ma anche perché l’assenza di un’area dedicata espone la comunità al rischio di provocare l’inopportuna “autogestione” delle sepolture in modalità e luoghi non idonei né autorizzati. E’ questa la visione che ha guidato fin dall’inizio il nostro impegno nella partecipazione di alcuni candidati di Europa Verde nella lista “Progetto Comune per Matera”, dove il progetto fu incluso nel programma elettorale. Oggi, questa visione comincia a prendere forma.

Un passo avanti per Matera, per l’ambiente e per tutte le famiglie che considerano gli animali parte integrante della propria vita.

Lucia Summa e Mario Montemurro (Europa Verde – AVS)

Marina Bianchi e Vincenzo Gabriele (Giovani Europeisti Verdi)

—

Mario Montemurro e Lucia Summa

Co-Portavoce Verdi – Europa Verde

Matera

Sede del circolo cittadino Via Collodi 37 -Matera

tel 338 42 92 346 –