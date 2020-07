“La chiesa di Santa Maria del Soccorso di Muro Lucano è un piccolo scrigno d’arte, cultura e storia che vive in un precario stato di abbandono. Al suo interno originali pitture a tempera a soggetto religioso, naturalistico, architettonico, realizzate dal pittore Gerardo Pascaretta di Vietri di Potenza nel corso del ‘700.”

Sulla volta la rappresentazione barocca della Madonna del Soccorso che protegge un fanciullo e scaccia il diavolo con un bastone, incorniciata da elementi decorativi quali architetture in prospettiva, capitelli, archi, balaustre, teste angeliche. Accanto al luogo di culto, è collocata un’edicola votiva nella quale è custodito un pregiato Crocifisso ligneo del XIII secolo, opera attribuita alla scuola di Cimabue, che raffigura il Christus Patiens (Cristo sofferente).

Nella chiesa, le opere, necessitano di restauri piuttosto urgenti, sono in rovina a causa dell’incuria del tempo e dei gravi problemi di umidità.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa che aggiunge:

“Quest’anno grazie all’associazione UNITRE di Muro Lucano, la chiesa è candidata tra ‘I Luoghi del Cuore’ del Fai, il Fondo Ambiente Italiano.

È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al Fai attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare.

Dopo il censimento il Fai sostiene economicamente una selezione di progetti tra i luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di 2000 voti. La partecipazione al censimento è gratuita, aperta a tutti, italiani e non, minorenni e maggiorenni e non è necessario essere residenti in Italia.

L’invito dell’associazione è «Votiamo tutti la chiesa del Soccorso di Muro Lucano! E’ un modo per promuovere il territorio, il suo futuro è nelle nostre mani»

Votare è estremamente semplice: bisogna collegarsi al sito I Luoghi del Cuore FAI, cercare Muro Lucano e quindi la chiesa del Soccorso o direttamente attraverso l’indirizzo web

https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-santa-maria-del-soccorso?ldc