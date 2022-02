Perché non è stato tempestivamente reso pubblico il documento che suggellava l’Intesa sul PiTESAI del gas? Perché neanche i Sindaci sono stati resi partecipi alla Conferenza Unificata? Perché, a distanza di due mesi, sono state necessarie interrogazioni consiliari per ottenere chiarimenti (di cui restiamo in attesa) sulle responsabilità della Regione Basilicata in riferimento al processo decisionale che ha partorito il PiTESAI? Sono le domande che pone il Coordinamento No Triv Basilicata a margine dell’intesa partorita dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – amministrazioni locali svoltasi il 16 dicembre scorso.

“Comunicato stampa del Coordinamento No Triv Basilicata”

“Il 16 Dicembre 2021 la Conferenza Unificata Stato – Regioni – amministrazioni locali, riunita per decidere in merito al PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee) si è conclusa con un’Intesa che limita le trivellazioni alla ricerca di gas e non più di petrolio.

La Regione Basilicata, a Maggio (fase di “scoping”) e successivamente a Settembre 2021 (osservazioni in fase di VAS, previa delibera regionale), inviando le sue osservazioni sul PiTESAI aveva espresso la sua ferma (almeno così sembrava) determinazione a non accettare, oltre alle due piattaforme estrattive onshore più grandi di Europa, Val d’Agri e Gorgoglione, ulteriori trivellazioni nel territorio lucano, già troppo gravato dalle conseguenze impattanti dell’attività estrattiva che dura ormai dagli anni ’20 del secolo scorso.

Niente di trasparente e di articolato è fuoriuscito dalla Conferenza Unificata, tranne l’Intesa sul gas. Nulla si sa su quali Regioni si siano opposte a questa decisione.

Tuttavia, il 16 Febbraio scorso, come apprendiamo dal Quotidiano del Sud, L’Assessore Rosa si preoccupa di tranquillizzare l’opinione pubblica, sostenendo che: “Con il pieno sostegno della Regione Basilicata è stata accolta dal governo nazionale la proposta delle Regioni di far proseguire le attività di ricerca nei permessi in essere, qualora ricadenti in aree idonee, esclusivamente per l’individuazione di riserve di gas e non anche di quelle di petrolio”.

Ferma restando la possibilità delle Compagnie già affidatarie dei titoli concessori di ricorrere avverso tale provvedimento; ferma restando l’assurdità normativa e tecnica di una separazione delle due tipologie di idrocarburi dalle stesse aree di ricerca, ci chiediamo:

1)perché non è stato tempestivamente reso pubblico il documento che suggellava l’Intesa? La scarna sintesi delle decisioni messe a verbale della Conferenza in oggetto (verbale n° 30 del 16 Dicembre 2021) riporta, sia per bocca del rappresentante protempore delle Regioni Emiliano, sia per bocca del rappresentante Anci De Caro, esattamente quanto riportato dall’assessore lucano Rosa. Tanto riserbo legittima lo squallore delle reali dinamiche decisionali, assunte e concordate tramite veloci “incontri tecnici informali con le Regioni”, in seguito ratificate nel corso delle “sedute politiche” del 2 e del 9 Dicembre (vedi pag. 2 della Relazione illustrativa allegata al testo del PiTESAI pubblicato tramite Decreto lo scorso 11 Febbraio 2022). Qualora le Companies che si vedranno sfilare i titoli amministrativi finalizzati alle attività di ricerca, congelati dalla L. 12/2019 e proroghe successive, non dovessero fiatare, probabilmente vorrà dire che potranno continuare a cercare e coltivare eventualmente anche petrolio, in quanto sarà nella loro disponibilità raffinarlo e venderlo altrove.

2) Perché neanche i Sindaci sono stati resi partecipi, quanto meno da parte dei loro rappresentanti alla Conferenza Unificata?

3) Perché, a distanza di due mesi, sono state necessarie interrogazioni consiliari per ottenere chiarimenti (di cui restiamo in attesa) sulle responsabilità della Regione Basilicata in riferimento al processo decisionale che ha partorito il PiTESAI? Quando si parla di “radioso” futuro estrattivo, ancor più se millantato in un contesto di finta transizione energetica, la prima vittima è la democrazia.

Come Coordinamento No Triv riteniamo che i processi poco o affatto trasparenti nascondano sempre qualcosa di losco.”

Potenza, li 20 Febbraio 2022