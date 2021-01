Si puo’ essere comprensivi con persone affette da problemi di orientamento o di memoria, che si rendono poco conto di quello che fanno, ma con gli incivili, abituati ad abbandonare rifiuti dove capita proprio No. E la conferma, a Matera, viene proprio da quell’andazzo ad abbandonare buste di rifiuti nei cestini dislocati ovunque, accanto ad aiuole, panchine e via elencando. La foto che alleghiamo ne è una conferma. Quel contenuto andava e va ”differenziato” a casa e collocato nei mastelli, che saranno svuotati in base al calendario di prelievo, diverso dalle varie zone. Come rimediare? Informazione, educazione e se occorre repressione e sanzioni. Funziona quando si toccano gli incivili nel loro affetto più caro…il portafogli.