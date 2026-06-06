I bimbi nella villa comunale ”rinnovata” con uno spazio giochi tutto per loro

Si è atteso un po’ più del preventivato, ma ne è valsa davvero la pena. E per quanti, a cominciare dai piccoli, sono entrati di buon mattino nella villa comunale di Matera https://giornalemio.it/ambiente/riapre-sabato-6-giugno-la-villa-comunale-di-matera/ hanno potuto apprezzare tante novità. Prato rifatto, la vasca marmorea sistemata e colma d’acqua, che verrebbe voglia di farci nuotare i pesci rossi del passato…, le panchine tinteggiate, i busti dei personaggi illustri restituiti al decoro originario e, soprattutto, quello spazio giochi degno di tal nome preso d’assalto dai bimbi. Bello davvero, ben attrezzato nella tipologia dei giochi, negli spazi di attesa e con una cartellonistica da rispettare e da far rispettare affinché le deiezioni di fido stiano alla larga…. Resta ancora qualche dettaglio da completare, come ci ha detto l’assessore comunale all’ambiente Rocco Buccico, ma il più è fatto. E non è escluso, con modalità da ripensare, che possa tornare quel servizio gratuito di punto scambio di libri, che giovani e anziani utilizzavano seduti sulle panchine, prima che vandali – nella passata consiliatura- distruggessero la casetta dei libri. Bene. Matera recupera un’oasi verde, da tutelare, che è dotata anche di servizi igienici utilizzati da residenti e turisti, con orari di accesso definiti. Il modello impiegato per la villa comunale, tra via Annunziatella, via Stigliani e via Amendola, sarà replicato anche in altre zone della città. Citiamo i lavori in corso per i giardini del quartiere Lanera e a seguire l’area del parco dei Quattro Evangelisti, che sarà interamente riqualificata. Poi toccherà gradualmente altri quartieri. Piccoli e anziani, in primis, attendono che il ”pollice verde” con arredi e piante arrivino nelle diverse zone di Matera. Ai cittadini il compito di rispettare quei luoghi. Al Comune,nelle diverse forme organizzative, la periodica gestione delle aree.

