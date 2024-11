I 3 appuntamenti in Basilicata di #FAIperilclima, in vista di COP29

In vista dell’annuale conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP29), che si terrà a Baku in Azerbaijan dall’11 al 22 novembre 2024 e che vedrà i Capi di Stato di 197 Paesi impegnati a prendere accordi per arrestare e mitigare il riscaldamento globale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS consolida la campagna #FAIperilclima – lanciata in concomitanza con la Cop26 nel 2021 – con un programma di iniziative volte a diffondere conoscenza sul tema del cambiamento climatico a partire dal lavoro che la Fondazione stessa porta avanti nei suoi Beni, dove la crisi ambientale si tocca con mano. Alla luce dell’evidente crisi climatica che stiamo vivendo, abbiamo oggi la responsabilità di conoscere quello che sta accadendo per individuare le azioni più efficaci da intraprendere e le modalità di intervento necessarie per affrontare questa sfida globale: serve capire quali sono le soluzioni per mitigare e ridurre le nostre emissioni di gas climalteranti e quali le strategie per adattarci, affinché gli effetti sempre più drammatici del riscaldamento globale non mettano a repentaglio la nostra vita e quella delle altre specie, né precludano alle generazioni future di vivere su un Pianeta prospero e sano. Proprio in conformità con una delle sue missioni, ovvero la diffusione della conoscenza, la Fondazione attraverso la campagna #FAIperilclima vuole sensibilizzare e promuovere consapevolezza su alcuni dei numerosi temi connessi alla crisi climatica. In occasione della Campagna #FAIperilClima anche tre Delegazioni FAI in Basilicata organizzeranno visite, incontri e percorsi curati da esperti per approfondire il tema del cambiamento climatico da più punti di vista. Un particolare ringraziamento a tutti i Volontari che contribuiscono all’azione di sensibilizzazione portata avanti dal FAI nel territorio regionale (per maggiori informazioni sulle iniziative delle Delegazioni: https://fondoambiente.it/news/unire-la-conoscenza-con-lazione-le-iniziative-faiperilclima-della-rete-territoriale/).

Questi i tre appuntamenti in Basilicata promossi dalla Delegazione FAI della Costa Jonica, dalla Delegazione FAI di Matera, dalla Delegazione FAI di Tricarico e della Lucania interna:

1-I Patriarchi nel territorio di Bernalda – Cambiamenti climatici e biodiversità Passeggiata alla ricerca degli alberi monumentali – 8 novembre ore 09.00 – IC Pitagora – Via Anacreonte, Bernalda

2-Ambiente e Paesaggio – Le sfide del cambiamento climatico – 9 novembre ore 09.00 – Aula magna IIS G.B. Pentasuglia – Via Mattei, Matera – Pasquale Dragonetti, Delegato Regionale Ambiente e Paesaggio FAI Basilicata, incontra le Classi Amiche FAI.

3-Dagli Ulivi all’olio – FAI una passeggiata con noi –17 novembre ore 10.00 – Frantoio Oleario Ruscigno – C. da S. Teresa, Tricarico (MT). L’intero calendario nazionale è disponibile sul sito del FAI alla pagina www.faiperilclima.it