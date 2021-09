Viviamo per dimenticare. Eppure la fonte d’ispirazione più insopportabile come fra le più prolifiche, è il passato. E poi occorre battersi giorno per giorno contro l’oblio. Almeno quando è colpevole perché provocato dalla sufficienza, dall’invidia, dall’ignoranza e da tante quanto diverse altre doti di questa comunque sottodotata società dell’ampolloso vuoto.

Un flusso di pensieri e sensazioni spacca-testa mi stavano morbidamente facendo sbagliare più volte strada, fra la Val Graveglia e Beverino, allampanato com’ero per giunta dalla continua attrazione magnetica delle Cinque Terre e dal richiamo inossidabile dei cavatori d’ardesia che un tempo da queste parti lavoravano fortificando la devozione all’abusata parola “sacrificio”; tanto da, e questa volta mi viene un poco da ridere, oltrepassare con l’innocenza degli ignoranti puri una scultura del maestro Yoshin Ogata. Ovviamente immobile e incolpevole nel piazzale d’un gigantesco capannone industriale messo in allontanamento funzionale dalla sua terra di competenza, Riccò del Golfo di Spezia.

La struttura è un opificio. Perché in uno dei suoi mondi paralleli interni è sede della falegnameria della famiglia Natale. Mentre nella dimensione superiore dei livelli è semplicemente casa della creatività, tempio laico d’oggetti antichi, vetrina senza vetri del consumismo d’arredamenti recuperati dal disuso e riscoperti dalle mani e dagli strumenti d’alcuni validi artisti, disaccordo vissuto insomma e praticato con la banalità dell’arte più griffata ma anche con la grande distribuzione del settore del mercato dell’arredamento, di quella quota di vendite e punti di bilanci vantaggio speciale in special modo dell’Ikea e qualche altro logo italiano dominante.

Insomma c’è voluto ben poco, non fosse stato per al volante diciamo, capire che cos’è “Liguria Vintage”. Marco Natale, coadiuvato dal giovane nipote Giorgio Natale, è la presentazione orgogliosa e felice di quest’idea realizzata con Antonella Ratti. E il suo dinamismo è d’una solidità che alcuni punti cardine della sua idea di futuro fanno apprezzare. E lui fa parte di quella categoria di persone che combatte quel tipo d’oblio.

Per esempio domo non sarà mai, se non s’arriverà a ricordare che la storia della produzione dei jeans più che genovese è della Val di Vara. Nella frazione di Valdipino, infatti, nel Settecento si produceva la canapa, lavorata con mulini ad acqua presenti sul territorio; che poi, battuta e trasformata in tela, veniva colorata con un blu naturale e quindi cardata con acqua per renderla più morbida e scolorita. E sarà la “tela di Genova”. E sarà il “jeans” negli Usa.

L’ingresso alle sale espositive dell’immensità da alcune vecchie panche riviste dall’arte di Paolo Megazzini. Mentre i vari periodi espressivi di Walter Tacchini, ma di lui non finisce qui, sono raccontati da una stanza illuminata da alcune sue opere e da alcune sue opere a illuminare la sala del caffè. Gli artisti in vario modo spiegati in Liguria Vintage attraverso la loro sperimentazione o il loro mestiere son tanti. Alcuni altri: Nicola Perucca, Mauro Manco, Elisabetta Cori, Davide Besana, Donna Maddison, Simone Luchesi, Gigi Roveda, Giuseppe Gusinu, Olimpio Galiberti.

E fanno parte della selezione che ha partecipato al progetto “Mostra Mobili d’Artista Green”, che sarà inaugurata all’Ammiragliato della Spezia. E che sarà una linea continua passante attraversante varie attività commerciali della città, fino al finissage del 30 settembre.

Tacchini, tornando ai punti di fissazione obbligati, classe 1937, pittore, scultore e sceneggiatore, è artista tanto appartato quanto forse, in parallelo, non giustamente valorizzato. Forma e immagine. Autore d’una sperimentazione costante che non teme di confrontarsi con il materiale d’arredamento della Liguria apparta e oltre, si potrebbe dire senza scomodare la più appagante lettura della critica d’arte specialistica o specializzata.

Walter Tacchini. Trebiano. Dalla luce coloratissima del Magra che Hélène de Beauvoir portava nei suoi quadri, lasciando quella più flebile del momento precedente nella Parigini dei tormenti meno naturali. Che, pure lei, è più conosciuta in altre nazioni. Mentre qui nell’ex Belpaese proprio, dove appunto a lungo risiedette, stranamente meno.

Non a caso con orgoglio i Natale mostrano altre opere del già quotato Ogata, epperò come ombrello fascinoso le tele di de Beauvoir.