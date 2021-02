Impara l’arte… e mettila in groppa a un fedele destriero, a difesa dell’ambiente e dei tanti segni del passato come i tratturi regi, i percorsi della transumanza che sono un patrimonio da far conoscere e tutelare. E così tocca ai giovani formarsi, aggiornarsi, farsi una cultura territoriale se vogliono svolgere appieno il ruolo di guardie equestri ambientali nazionali (G.E.A.N). La Valle dei Cavalli, ad Atella, è il luogo ideale per passare dalle lezioni seminariali alle prove ed escursioni sul campo. Il programma è fitto e non finisce nel giorno di San Valentino. Continuerà anche dopo nel segno dell’amore, di Cupido, verso la natura e con un fedele alleato che trotta e galoppa.



IL COMUNICATO DELL’EVENTO

G.E.A.N. Guardia Equestre Ambientale Nazionale

A Valle dei Cavalli i primi seminari formativi dal 7 al 14 febbraio 2021

Atella. Valle dei Cavalli, in Contrada Piani di Carda, ospita dal 7 al 14 febbraio, i primi seminari e corsi formativi delle Guardie Equestri Ambientali Nazionale G.E.A.N.

A darsi appuntamento sono una quindicina i giovani ed appassionati del mondo del cavallo e del proprio territorio, con la volontà di imparare come meglio preservare le bellezze paesaggistiche esistenti.

Mediante una accurata formazione professionale, le Guardie Equestri Ambientali Nazionali si adopereranno per un sostenibile sviluppo del territorio mediante le pratiche dell’equiturismo e la salvaguardia di parchi, tratturi regi e della transumanza, non disgiunte dalla valorizzazione delle tradizioni, e delle peculiarità di ogni comunità. Promotore della iniziativa è Salvatore Summa, da tempo promotore di tali pratiche adottate presso la struttura equituristica Valle dei Cavalli e Presidente regionale G.E.A.N.

I partecipanti del corso GEAN sono: Donato Veltri, Carmela Guglielmi, Renata Rinaldi, Nicola Cittarelli, Rosaida Dolce, Rocco Possidente, Vincenzo Aquila, Maria Lucia Galotta, Domenico Sodo, Luca Pio Lafuina, Andrea Buongiorno, Laviero Pacilio, Stefano Summa, Domenico Nardiello, Giovanni Sileo.

Fra i prioritari obiettivi rientrano quelli di promuovere incontri con i sindaci dei territori, con le istituzioni regionali, provinciali; organizzare seminari, convegni con la collaborazione di: APT, ALSIA, ASL, CORPO FORESTALE.

E dunque la Formazione (con rilascio di attestati, brevetti di guide, assistenti ed istruttori, inquadramento figure leader) rientra fra le primarie attività.

Occorrerà da subito promuovere una rete di collaborazioni e convenzioni con i parchi territoriali, ANAM, ed associazioni di allevatori dei cavalli maremmani. Contatti diretti andranno presi con il sindacato, con tecnici per progetti, ottenere buoni vacanze, carta servizi, credito sportivo, convenzioni con banche, progettazione per fondi europei, nazionali e regionali.

I seminari formativi in corso a Valle dei Cavalli, si muovono su queste direttive:

avvicinamento al cavallo e grooming (ossia pulizia del mantello); rieducazione equestre individuale o in gruppo; sellare e dissellare con la conoscenza e doma del cavallo; quindi le prime lezioni e avviamento cavaliere. Fondamentale rimane il rispetto fra l’uomo e l’animale,

il turismo equestre e gli sport ad esso collegato, la riabilitazione equestre ed il processo “equitazione a scuola” anche con i Centri estivi; “la fattoria didattica” e l’educazione ambientale sono fra gli elementi fondanti. Anche la Comunicazione rimane fra le direttive di formazione dei giovani allievi.

C.L. Comunicazione “De Sica”

Atella, 9/2/2021