Buone pratiche all’insegna del ” cosa posso fare per contribuire a tenere pulita Matera?” E così domenica 28 febbraio i volontari del gruppo sociale ” Sei di Matera se…” organizzate nelle Squadre di azione di pulizia (S.A.P) faranno di Agna e dintorni un luogo interdetto all’abbandono dei rifiuti, almeno fin quando non compariranno maleducati e zozzoni di turno. Per loro servirebbe la ”sharia” o quantomeno la legge del taglione con le condanne all’inglese, con l’obbligo a indennizzare la collettività pulendo gratis le zone sporcate. Lodevole, comunque, l’iniziativa del gruppo guidato da Antonio Serravezza, che rivolge un invito a tutti e a scendere in strada, armati di buona volontà, e mostrare sul campo il pollice verde. E’ questione di sensibilità, di educazione all’ambiente e magari di un incentivo. Magari un premio “Matera pulita” ai cittadini che si distinguono per impegni di questo tipo. Diploma e premi in natura: concimi, fioriere, sementi, ramazze e via elencando. Giriamo la proposta all’Amministrazione comunale e alle aziende private perchè ci pensino e magari con una presenza attiva domenica ad Agna. Guanti, sacchi e ramazza…



LA NOSTRA DOMENICA IN STRADA A RIPULIRE MATERA. E’ COSA NOSTRA ABBIAMONE CURA!

Domenica mattina all’insegna della raccolta dei rifiuti abbandonati in contrada Agna – Le Piane, evento organizzato dal gruppo Sei di Matera se…

Durante le nostre escursioni abbiamo individuato alcune zone in cui sono presenti cartacce, cartoni, bottiglie, lattine risulta di materiali edili ecc. che danneggiano l’ambiente dove oltre ad esserci dei siti storici molti cittadini ogni giorno passeggiano o corrono per respirare aria salutare.

In tre ore vogliamo raccogliere il più possibile, riempire i sacchi affinché vengano smaltiti correttamente. La differenziata non si fa stando a casa a lamentarsi aspettando che qualcun altro lo faccia per noi. Dobbiamo essere noi il cambiamento immaginando il mondo che vorremmo.

Il mondo lo può salvare e cambiare solo noi “sognatori” pazzi che non si danno per venti e chi non molla mai.

Sono le nostre azioni che fanno la differenza, perciò non chiudiamoci nell’indifferenza, non aspettiamo che siano le istituzioni o altri a fare qualcosa o a fare il primo passo perché gli altri SIAMO NOI…OGNUNO DI NOI! Allora domenica 28 febbraio si parte!

Potremmo stare a casa sbrigando ognuno le proprie faccende e magari dormento un po’ di più, considerando o pensando che, prima o poi qualcuno lo facesse per noi.

NO, NON E’ COSI’, pertanto abbiamo deciso di ripulire un pezzettino del nostro territorio. Si comincia così con piccoli passi.



Perché inizieremo da Agna – Le Piane. Siamo in periodo di Quaresima che terminerà il 3 aprile. Il 4 aprile sarà Pasqua e il giorno successivo sarà il lunedì di Pasquetta. I luoghi che andremo a ripulire sono molto ricercati per le scampagnate e le passeggiate delle famiglie materane che, come si sa, in passato era usanza trascorrerlo in questi luoghi pieni di verde aria pura e sole. Era una piccola fiera dove si vendevano le nocelle e i famosi fischietti.

Cosa portare: presentarsi con la mascherina e con abbigliamento adatto a camminare nella natura, anche fuori dai sentieri battuti, guanti. I sacchi di plastica saranno forniti al punto di ritrovo davanti al Casino Padula alle ore 09:00. Formeremo dei piccoli gruppi con dei capigruppo che li guideranno i partecipanti nelle aree identificate. Ogni partecipante è libero, ovviamente, di spostarsi a piacimento all’interno delle zone stabilite.

I sacchi contenenti i rifiuti raccolti possono essere lasciati ai bordi della strada una volta che il partecipante avrà finito il tempo a sua disposizione.

Cercheremo di concordare con i Vigili Urbani il ritiro dei sacchi chiusi da parte della società che gestisce la raccolta dell’immondizia.