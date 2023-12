Grabiglioni e dintorni. Stagno ne parlò già nel 1993

E se c’è qualcuno che voglia riprendere quel discorso che si faccia avanti.Ci sono studi, rilevazioni tecniche e altro ancora per passare dalle parole ai fatti. A dirlo è l’architetto materano Angelo Stagno, che ha preso spunto dall’intervento del disaster manager Pio Acito, https://giornalemio.it/ambiente/pio-acito-e-se-ripristinassimo-parte-del-fosso-barisano/ per riproporre la sfida.



Ed ecco quello che ci ha scritto. ‘’…. grazie per gli aggiornamenti sul tema a cui replico con ulteriori, ormai materiale d’ archivio,prodotte sull’ argomento già nel 1993, trent’anni fa, con una mia analisi condotta per l’ Universitá di Innsbruck sulle vie dell’ acua e della luce negli antichi quartieri materani, quindi la proposta di indagine del 2007 con l’ausilio attrezzature di Laser-scanner 3D con l’ indagine dello stato di fatto del Sistema idrico per il recupero delle acque meteoriche (in collaborazione con l’ allora Aesseprogetti), quindi “MATERA tra Acqua e Terra – Origini di un territorio, cronologie di un paesaggio” del 2018 Mostradidattico-documentativa condotta in collaborazione con RWA – Architetti (Rovereto) e promossa da Lega Navale- Sezione di Matera -, oltre alle proposte di recupero e riutilizzo a titolo rappresentativo e sperimentale della Cisterna sottostante al giardino di corte nel chiostro di Palazzo Lanfranchi, spesso pubblicata in Giornalemio.it.

Il recupero e tutela del sistema di raccolta delle acque meteoriche, oltre ad essere stato argomento per il riconoscimento UNESCO dei Sassi di Matera, è elemento quanto mai prezioso per la salvaguardia strutturale ed infrastrutturale degli antichi Rioni Materani. Questo il messaggio – conclude- che ormai da 30 anni mi impegno a comunicare con il mio lavoro a Matera, ma mi sembra che, nonostante pubblicazioni, viaggi di studio, mostre e comunicati mediatici e televisivi non ci sia sufficiente interesse o considerazione per tutto ciò. Si potrebbe fare molto se solo lo si volesse, collaborando e partecipando, ma non so se i colleghi materani attivi ed impegnati sul tema, lo ritengano effettivamente opportuno.’’ Nemo propheta in Patria…’’ ma non può andare avanti per sempre.