Con il comunicato che segue il “Coordinamento nazionale No Triv” rileva come il governo con il recente decreto energia salva di fatto 40 concessioni e riparte con l’estrazione di gas entro le 12 miglia, utilizzando la questione del “caro-energia” come una foglia di fico per porre rimedio ad una “svista” clamorosa contenuta nel PITESAI che sarebbe costata la perdita immediata di posti di lavoro.

Ma ecco la ricostruzione contenuta nel comunicato stampa:

“Non guardare il dito, guarda la luna”, dice il saggio. Espressione non fu mai più azzeccata come in questo caso: le parole spese in conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi e le dichiarazioni del Ministro Cingolani (“Dovremmo essere in grado di tirar fuori altri 2,2 miliardi di mc soprattutto dal giacimento di Cassiopea, dunque canale di Sicilia e dal Ravennate”) non possono cancellare ciò che è scritto nei sacri testi della legge 12 del 2019 (art 11-ter comma 8) e del decreto di approvazione del PiTESAI dell’11 febbraio.

Il combinato disposto delle due norme ha messo la parola fine alle 40 concessioni di coltivazione di gas e petrolio in mare vigenti alla data dell’11 febbraio 2019, ma nessuno se n’era accorto nei lunghi tre anni di gestazione del Piano, finché qualcuno (il ROCA?) lo ha fatto notare, dando così il via ad una girandola infernale di “tavoli tecnici” al MITE, presente Eni, all’insegna del “E adesso che facciamo? Chi lo va a dire a quelli del Ravennate ed ai lavoratori che col PiTESAI li mandiamo a casa tutti e subito?”.

Era urgente risolvere la cosa per evitare che il “cerino” restasse nelle mani di uno dei partiti che sostengono la maggioranza (Lega e M5S che vollero la legge sul PiTESAI o piuttosto il PD che non prende mai posizione su nulla?) o addirittura del Ministro Cingolani, protagonista in negativo dell’approvazione del PiTESAI.

Fatta la frittata, il Governo ha pensato di rimediare con lo strumento del Decreto legge, stabilendo che i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti sulla terraferma e nel mare territoriale, possono manifestare il loro interesse ad aderire alle nuove procedure per l’approvvigionamento di lungo termine (2022-2031) di gas naturale di produzione nazionale. I concessionari, ENI in testa, dovranno comunicare “i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari”.

Fin qui tutto chiaro. Tuttavia lo scenario cambia radicalmente dopo aver letto che “la disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro transizione ecologica 28 dicembre 2021”.

Il punto è che il PiTESAI da poco approvato (pubblicato l’11 febbraio scorso) taglia fuori le concessioni che insistono entro le 12 miglia marine,in quanto queste aree sono per definizione NON IDONEE, in quanto la legge ( Art. 6, comma 17, del Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152), vieta che entro le 12 miglia marine si possano effettuare nuove attività di ricerca e di estrazione di gas e petrolio.

Alcune delle 40 concessioni ricadenti entro le 12 miglia sono ormai scadute; per le altre la legge n. 12 del 2019 non consente di chiedere la proroga.

A tutto questo il Governo ha tentato di porre rimedio con il suo ultimo decreto, evitando di dover dire ai 13milioni di italiane ed italiani che votarono al referendum contro le trivelle in mare nel 2016, che si riparte con NUOVE estrazioni di gas e petrolio entro le 12 miglia.

Cosa si può dire dopo aver “scoperto” una cosa del genere?

Comunque la si pensi sulla questione delle trivelle, si avverte forte la precarietà determinata dalla superficialità con cui gli ultimi Governi, compreso quello in carica, hanno trattato la questione energetica, incuranti delle reali conseguenze delle loro scelte (impatto su clima, salute, ambiente, lavoro, reddito, ecc.). Piuttosto che nascondere la testa sotto la sabbia, cogliendo l’opportunità di un dibattito aperto nel 2016 con il Referendum, non sarebbe stato il caso di affrontare fin da allora tutta la partita della riconversione dell’upstream nazionale?

I fautori del fossile hanno preferito invece un’altra strada: quella che ci ha portato a continuare a dipendere dalle importazioni di gas dall’estero e dai capricci del mercato finanziario delle risorse energetiche sulla borsa di Amsterdam, contribuendo all’aumento stratosferico delle bollette di gas e luce. Ci è mancato poco anche che, paradossalmente in difesa dei lavoratori del settore, con grande superficialità, buttassero letteralmente a mare 40 concessioni con tutti i lavoratori del settore “petrolifero”, famiglie comprese.

Mentre questo grande “assembramento” chiamato governo è concentrato sulla copertura finanziaria a tutti i costi dello stoccaggio sperimentale del CCS e delle relative tecniche EOR (recupero facilitato e migliorato di idrocarburi, con impattanti procedure di recupero assistito tramite enormi flussi di pressione) per spremere il limone già sfruttato; mentre nello stesso PiTESAI (pag. 31) si sottolinea che i giacimenti italiani in coltivazione sono “in fase di declino naturale”, destinati ad esaurirsi “ben prima del 2040”, si invitano le Companies ad investire in un “radioso” futuro nelle aree “idonee”, senza prospettare tempi e modi per una razionale ed ordinata fuoriuscita dal fossile.”

Roma, 19 febbraio 2022

Coordinamento Nazionale No Triv