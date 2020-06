La segnalazione fatta con la consueta schiettezza e una punta di ironia alla fine ha smosso l’animo del ” Fanciullino” e restituito decora all’aiuola di via Emanuele Duni, dove a Matera è collocato il busto dedicato al professor Giovanni Pascoli che insegnò dal 1882 al 1884 al Liceo Ginnasio di Palazzo Lanfranchi. E così operai inviati dal Comune hanno trasformato i Pascoli dell’aiuola in un prato, restituendo visibilità e decoro a quegli spazi. Restano da potare i lecci, i cui rami sono ormai ad altezza di bambino. L’assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni ha riferito che si occuperà della cosa non appena le condizioni lo consentiranno e con tutta la trafila amministrativa che la cosa compete. Nel frattempo è opportuno provvedere alla pulizia del marciapiede e di parte della strada, resi scivolosi dalle deiezioni di piccioni e altri volatili. Passero comunitario…avrebbe scritto con verso Leopardiano un poeta contemporaneo.