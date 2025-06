Giochi pericolosi e interdetti alla villetta di Piccianello

Ne avevamo parlato il 1 giugno scorso invitando il futuro sindaco di Matera a occuparsi anche dei bambini, mettendo in sicurezza i giochi negli spazi verdi https://giornalemio.it/politica/sindacooopensa-anche-ai-giochi-per-i-bambini/ e i nodi sono venuti al pettine. Così prima che i piccoli si facciano male, a causa di spuntoni metallici e pavimentazione dissestata la Polizia locale di Matera ha avvolto con nastro bianco e rosso lo ”scivolo” della villetta ( così la conoscono in tanti) attigua allo stadio ” XXI Settembre-Franco Salerno”, al rione Piccianello. E’ un primo passo per programmare un impegno di spesa e per effettuare sopralluoghi anche altrove. L’auspicio è che il divieto venga rispettato…Ma non sarebbe male, per sicurezza, rimuovere le fonti di pericolo. La tentazione di utilizzare quei giochi per i bimbi è forte. E non sarebbe male affiggere il ‘provvedimento” che ne vieta l’uso.