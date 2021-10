…altrimenti il sano divertimento, rincorrendo una palla, un altro coetaneo o coetanea, o dopo essere scesi e di corsa da una attrazione c’è il rischio di graffiarsi o farsi male sul serio. A segnalarcelo alcuni genitori di via Enrico Mattei, a Matera, dove si sta sistemando con una recinzione lo spazio giochi attrezzato per i piccoli. Iniziativa lodevole, ma occorre evitare che spuntoni di vario tipo restino in quella protezione. Vanno rimossi, ridimensionati, resi innocui. Ma prima che i piccoli comincino a giocare…