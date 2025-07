Giochi a Matera nel degrado e pericolosi. E’ ora di intervenire

Le foto del servizio, l’ennesimo dopo quello della villetta di via Marconi al rione Piccianello,https://giornalemio.it/politica/sindacooopensa-anche-ai-giochi-per-i-bambini/, sono relative ai giochi per i piccoli del parco dei IV Evangelisti nella zona nord di Matera. Luogo frequentatissimo, ma con tante apprensioni da parte dei genitori perché i bimbi possono farsi male per uno spuntone, un chiodo, un supporto che manca a uno scivolo, a una altalena o perché la pavimentazione è sconnessa. ” E’ così da tempo- ci dice la signora Bruna, madre di un piccolo che corre spensierato da un gioco all’altro- ma finora non si è mosso nulla. Abbiamo segnalato. Ma la sicurezza dei bimbi non sembra essere la priorità. Noi ci sforziamo di vigilare, ma con i bambini basta un attimo e si possono far male. Comunque è cosi anche in altri spazi giochi della città. A Spine Bianche, Piccianello, parco via IV Novembre è la stessa situazione.Anche a salita san Vito nella zona delle Cave dove ci sono spazi giochi, coperti da erbacce, e con il rischio che vada a fuoco tutto, finora inutilizzati. Spero che la nuova Amministrazione si renda conto e intervenga”. La sollecitazione è al sindaco Antonio Nicoletti, all’assessore ai Parchi Rocco Buccico in primis, e altri a seconda delle competenze, perché verifichino sul campo tempi e modi degli interventi con la programmazione dovuta: riparazione, sostituzione eccetera. Genitori e piccoli attendono sopralluoghi e atti conseguenziali.