Ce ne siamo occupati sin dalla Prima Repubblica, con la Prima giunta guidata da Francesco Saverio Acito, parlando di cittadini del rione Villa Longo che avevano preso a cuore la cura del verde intorno alle palazzine di via Bramante, prossime alla chiesa di San Paolo. Un intervento esemplare rimasto lì , rispettato e apprezzato da tanti, ma non da alcuni che con maleducazione lasciano che ”Fido” faccia lì i bisogni, ma senza che muovano un dito per raccoglierli. Una minoranza. Ma anche una indecenza. Il cartello affisso in loco non fa una piega ed è esplicito : “I giardini -è scritto-son curati e manutenuti puliti per un decoro al quartiere . Pertanto si invitano quelle persone incivile e sporcaccione di non lasciare gli escrementi dei loro cani nei prati. DOVETE SOLAMENTE VERGOGNARVI. Grazie”.



Speriamo serva e che prevalgono educazione e buon senso. Ma occorrono campagne di sensibilizzazione, controlli ed eventuali sanzioni sul campo, da parte dell’Amministrazione comunale,per combattere questo tipo di maleducazione che, ripetiamo, è espressione di una piccola parte di cittadini. E visto che siamo in via Bramante segnaliamo il pericolo costituito dalle buche. Ancora nessun intervento. Forse si aspetta che accadano incidenti e che la collettività paghi, davanti al giudice di pace, i danni procurati a persone e veicoli.Ribadiamo la richiesta all’assessore ai Lavori Pubblici, la cui delega è affidata al sindaco.