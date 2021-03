Marzo è il mese delle ricorrenze di italiani illustri come Lucio Dalla, Pier Paolo Pasolini e di materani emigrati all’estero,come il ‘viennese’’ Angelo Stagno che continuano a essere legati alla ‘’Città dei Sassi’’, con il nome degli antichi rioni di tufo scritto in maiuscolo naturalmente… Marzo per ricordare progetti finiti nel cassetto, che avrebbero dato lustro e identità a luoghi vissuti dai materani come la villa comunale di via Tommaso Stigliani-via XX Settembre e di vico Commercio, la strada parallela a via delle Beccherie rimasta con un ponte metallico sospeso da alcuni lustri, in una zona del Barisano caratterizzata da un degrado cronicizzato.



E così tiriamo fuori elaborati grafici di progetto di ricostruzione e recupero per il comparto di Vico Commercio ( Progetto di Angelo Stagno (2001-2002) Tratto da “LARCA” n° 206 – Settembre 2005. E poi, sulla base del progetto “I Giardini di Marzo”- (2015), la presentazione illustrativa del progetto pubblicato nel 2016 dalla studentessa tedesca Corinna Hiemer al seguito del Seminario di Studi condotto a Matera nella primavera dello stesso anno in collaborazione con l’ Universitá di Linz, di cui Angelo Stagno è stato relatore, e ulteriormente divulgata da RAI Regione con un’ intervista di Beatrice Volpe.