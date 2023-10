Gestione Bagni…Non c’è quello di via Fiorentini nel Barisano

Vecchio problema, finora irrisolto e che vede ancora chiusi i bagni di via Fiorentini nel Sasso Barisano. A soffrirne sono soprattutto i turisti, e quelli anziani in particolare, che proprio non ce la fanno a raggiungere – quando è possibile e in relazione agli orari di apertura- i servizi di attività commerciali, o i bagni di quello più lontano di via Madonna delle Virtù o al Piano, con la scalinata del Ponticello, quello di piazza Vittorio Veneto. A segnalarcelo i lettori di Giornalemio.it. dopo la pubblicazione del servizio sull’affidamento del servizio a due cooperative, La Formica e Prato Verde, dei bagni cittadini. Ma senza precisare quali. Lo abbiamo verificato e nella gestione(aspetto non indicato nella nota del Comune) figurano i bagni di via Madonna delle Virtù, piazza Vittorio Veneto, piazza Matteotti che è stato sostituito ( era allocato in un container) con quelli di via della Nazioni Unite e del mercato. Abbiamo chiesto lumi all’assessore ai lavori pubblici Angelo Cotugno circa i tempi e le modalità di soluzione del problema e ci ha risposto che approfondirà l’argomento. Dopo ci farà sapere e riporteremo lo stato dell’arte. Del resto ci siamo occupati dell’argomento già dalla passata consiliatura, era il 2018, https://giornalemio.it/cronaca/commenti-negativi-dei-turisti-davanti-ai-servizi-igienici-chiusi-dalla-cancellata-e-solidarieta-di-circostanza-per-la-figuraccia-rimediata-dalla-impossibilita-di-fruire-di-servizi-do/ e la questione è ancora li. Ogni commento è superfluo. Attendiamo taglio del nastro , come si fa per le sagre di piazza, per un servizio -questo sì- essenziale per il turismo locale.