L’incombenza non è di competenza dell’Amministrazione comunale ma quei contenitori bianchi o azzurri, a seconda dei quartieri, vanno svuotati periodicamente. Traboccano di abiti, borse, scarpe e spesso sono luoghi di ”cernita’ da parte di quanti ne hanno bisogno. Giusto che li prendano, ma è bene rispettare i luoghi. E allora, in attesa che la situazione si regolarizzi e aumenti la frequenza dei ritiri di quello che in tante famiglie è superfluo, è bene magari attendere per i conferimenti. E quanti rovistano dentro i cassonetti a rispettare i luoghi, riponendo quello che hanno scartato all’interno o in maniera ordinate in buste e cartoni. La segnalazione di Antonio Serravezza dalla sua Agna e per altre zone di Matera è quantomai opportuna…

LA SEGNALAZIONE DI SERRAVEZZA

La generosità è troppa o qualcosa non funziona? I cittadini sono chiamati a deporre vestiti, cappotti, maglioni, scarpe ecc. nei diversi raccoglitori bianchi che da circa un mese sono stati distribuiti in ogni rione della città. Ma la corsa a sbarazzarsi di tutto ciò che è superfluo e che può essere di prima necessità per tante persone che non hanno la possibilità è eccessiva? No, i contenitori bianchi sono stracolmi di prodotti depositati e non sono mai stati svuotati dall’azienda preposta al servizio. C’è qualcuno che controlla? Ogni quanti giorni i contenitori a torretta bianchi devono essere svuotati? La cosa si sta facendo indecente in tutta la città e parte della colpa ce l’hanno anche i cittadini che non potendo riversare all’interno dei contenitori i prodotti da loro selezionati vengono lasciati per terra.

Anche questo sta diventando un problema che prima non esisteva perché i cittadini erano abituati a portare le cose che non utilizzava alla Caritas o alla chiesa di San Rocco o presso la chiesa di Piccianello.

Troppo generosi i materani? Forse si dovrà stabilire un calendario per il conferimento per dare la possibilità alla società che gestisce questi punti di raccolta di svuotarli. Si faccia presto perché la differenziata è partita e sembra funzionare ma ora si deve assolutamente eliminare questo scempio prima che iniziano le piogge.