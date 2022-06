Gaetano “pedalatore” del turismo sostenibile

Lui , Gaetano Plasmati, fotografo globetrotter, che continua a sviluppare in concreto i temi della sostenibilità e della difesa del Pianeta, l’abbronzatura l’ha presa da tempo pedalando tra Puglia e Basilicata, tracciando itinerari che serviranno a quanti vorranno scoprire luoghi noti e meno noti. Lo fa da tempo andando in sella a una bici o a caval di San Francesco, a piedi, come fanno i viandanti dei ” Cammini”. Il risultato è di quelli che appagano tra scatti, incontri, profumi, situazioni, che recuperano il rapporto con la gente e con la natura. Per farla breve lavora, la Puglia piaccia o no ha un’altra sensibilità e ha quella cultura di impresa che latita in Basilicata, si diverte e dove può srotola ed espone – come biancheria al sole- immagini di significato che fanno riflettere e alimentano il dibattito. Poche chiacchiere, come è nel suo modo di pensare e fare, e tanti fatti. Del resto come ripete da sempre ” Basta davvero poco per fare turismo in maniera intelligente e produttiva, valorizzando le risorse locali e creando un minimo di servizi di accoglienza e assistenza”. Parole sante. Che devono far riflettere quanti blaterano di turismo, baloccandosi tra post e altre inconcludenze social e digitali e sprecando danaro pubblico.. Non meravigliamoci se crescono spopolamento ed emigrazione.Una conferma? Provate a pedalare con Gaetano…