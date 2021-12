…e chi se non il nostro fotografo escursionista del rione Piccianello, che ha insistito e non poco a dritta e manca ( Nemo propheta in patria) perchè quella sequenza di ”P” strombazzate per mesi su un evento che è rimasto, documento finale a parte, la vetrina per pochi giorni di Matera al centro delle politiche (altra ‘p’) della sostenibilità. Ci poteva stare mostre tematiche su ricerche di taglio ambientali e antropologiche realizzate (insieme a Gmb Akash per esempio) e attività didattiche nelle scuole, ma così non è stato e allora non resta che rivolgersi a quanti hanno orecchio per sentire e voglia di ricucire il rapporto con la natura.



E allora ecco quelli di Pugliasound con un filmato che respira verde a pieni polmoni con tante incursioni in Basilicata e apprezzamenti in Italia e all’estero. E c’è n’è anche per la scuola con i ragazzi di una scuola piemontese che lavora sull’Agenda 2030 attraverso un workshop fotografico con Gaetano in cattedra, pronti a tirar fuori e a confrontarsi su cambiamenti climatici, lavoro, parità di genere, sostenibilità. Pietre miliari su come si passi dalla teoria alla pratica di un G20 scivolato in fondo alla scala della concretezza. Per Matera c’è la sequenza degli scatti del ‘faremo, diremo’ fino al prossimo evento spot . Gaetano Plasmati continua a pedalare , a camminare e a puntare l’obiettivo dove la natura attende di incontrare lui (ex decatleta con la polisportiva Rocco Scotellaro) e quanti sono capitati in Basilicata per la prima volta, superando luoghi comuni e prevenzione da profondo Sud. La natura attende di essere scoperta e valorizzata. Come ? Con ” Symbiosis2022-Il calendario da viaggio” .



E cosi pagina per pagina il calendario 2022, che è interattivo, e regalare ogni mese una videata con il Qr Code .



Si comincia a gennaio con foto e didascalie di Gaetano con uno scatto su Isabella Tufaro su un campo da sci del Pollino, nella terra dei pini loricati, febbraio in un bosco lussureggiante con il ciclista Angelo Sacco che ha pedalato fino a capo Nord, marzo con Dario Labalestra intento a leggere e a riflettere sull’essenza della Natura. Aprile è un inno alla danza con Cecilia Manicone che disegna passi e figure sulla scena dei calanchi, Maggio è un concerto di suoni in riva alla riserva di san Giuliano con Piero Dattoli e giugno con Daniela Reale apre alla freschezza delle ninfe dei fiumi.E’ il ”La” per volare come Icaro sulle onde del mare con Francesco Bonora da luglio e per tutta l’estate. Ma se viva potete provare anche ad immergervi e a nuotare con Marco Materi ad agosto. Mare e poi a riva con la concentrazioni dello ”yoga” come Natalie Pagliara, che non conosceva la nostra Basilicata, e se ne è innamorata e settembre è l’occasione buona per visitarla. Un segnale di vita come la cascata d’acqua che scende dalle fenditure della roccia, quasi avessero sembianze femminile. Per Gabriele D’Angella, testimonial di ottobre, cuore e ricordi scorrono senza tempo. Basta centrare l’attimo giusto tra pennelli e colori come consiglia Cesare Maremonti a novembre.



Sempre in movimento e se vi imbattete a dicembre il Carmen Canosa, donna imprenditrice delle Dolomiti Lucane e allora apprezzerete l’offerta di una regione, che ha messo da parte l’iconografia in bianco e nero dei grandi fotografi e antropologi del passato, per guardare all’arcobaleno dei colori del presente. E di un futuro che può essere vissuto in ” Symbiosis” con la natura…



Prefazione Symbiosis 2022

Simbiosi, tematica della quale il suddetto progetto se ne rende promotore, riguarda il sotteso rapporto fra uomo e Natura in virtù della loro alterità, nonché cagione della stessa insipienza sulla questione di seguito citata. Ove l’uomo si dimostra come vorace fruitore ed egemone figura nei propositi della medesima Natura che l’accoglie, divenendo così suo arcinoto parassita.

E’ bene farvi luce, affinché si acquisiscano le giuste consapevolezze per imbarcarci verso una più florida armonia, là dove, tuttavia, è anche invero lo sfregio cui sovente essa soggiace.

Le due figure divengono l’una il completarsi dell’altra, direttiva ascritta a quei principi della Natura insiti nell’uomo, ma ciò coesiste anche con la contrapposizione dell’esteriorità della prima all’interiorità della coscienza, quindi relato alla gnoseologia o anche all’arte, le cui tecniche percettive rendono tali le pretese di astrazione di quest’ultima.

L’uomo sarà così inserito, rendendosi protagonista di una catarsi culturale rasente l’ascesi espressa mediante ciò che assoggetta l’animo suo. Tuttavia, il dispotismo ch’egli celebra occlude e paventa la più eterea tempra manifestativa della Natura, in quanto sottratta dalle ormai necessarie impellenze sociali dettate da un convoglio di assuefazione e connivenza, ove egli, poco ravveduto, si priva della vitalità espansiva della stessa Natura che tende alla libertà.

Dario Labalestra