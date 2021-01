Era un rischio preventivato – con l’avvio a Matera del servizio porta a porta di raccolta differenziata dei rifiuti – così come accaduto altrove, dove le periferie e i fronti urbani sono diventati luoghi di abbandono abusivo dei rifiuti. E il foto racconto dell’itinerante e ostinato ”zio” Rocco Castellano, che merita un premio per l’ambientalismo militante, ne è una conferma.



Una sequenza di abbandoni che comincia lungo la stradina asfaltata con cemento, che da via San Vito porta in via San Pardo, per continuare lungo la vecchia provinciale che da contrada Pantano (ex pista ciclabile del nuovo camposanto) incrocia con le strade che conducono alla statale 99 e alle trasversali verso il comprensorio, tra cunette e canali.



La terapia d’urto è sempre la stessa: informazione, vigilanza e sanzioni. La prima, per ritardi ed epidemia da covid, è stata monca. Per le altre serve potenziare i servizi e magari con una integrazione tra enti locali e organi di vigilanza territoriale. Del resto sui fronti urbani servono telecamere. Ma nei punti bui c’è poco da fare. Gli incivili, purtroppo, non sono una specie in estinzione. Quei sacchi, comunque, vanno rimossi.