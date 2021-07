“Per chiudere : aprire completamente e chiudere violentemente…” La frase è stata riportata, opportunamente, con un pennarello sulla fontana in ghisa di via delle Beccherie, sul lato della piazzetta del Calderaro come la chiamano in molti o della ”Cittadinanza Attiva” secondo la denominazione ufficiale. E’ il concetto e le indicazioni per cittadini e turisti è chiaro ed efficace e punta ad evitare sprechi di acqua. Una situazione comune ad altre fontane in ghisa, sopratutto, del centro storico, dei rioni Sassi e dei quartieri. Abbiamo più volte segnalato la cosa, ma la materia -è il caso di osservare- fa acqua da tutte le parti. Nessun progetto e nè interventi risolutivi. La manutenzione delle fontane va curata e con interventi di qualità e duraturi. Dopo l’inaugurazione della fontana dell’Amore, lassù in via Muro, aldilà delle considerazioni di ognuno, avevamo sollecitato che arte e ‘com …passione’ potessero coinvolgere il patrimonio di fontane e zampilli cittadini. Ma finora nulla. Del resto Matera, con i rioni Sassi e l’habitat rupestre,è diventata patrimonio dell’Unesco proprio per il sistema di raccolta e distribuzione delle acque, con quel dossier redatto dall’architetto Pietro Laureano. Il degrado,purtroppo, prosegue con tante fontane fuori uso mentre proliferano i distributori automatici di bibite. Nessuna relazione. Servizi utili. Ma l’acqua pubblica è un diritto e le fontane devono funzionare per i materani e per i turisti. Al sindaco Domenico Bennardi e alla sua giunta l’invito e il compito di attivare un progetto di recupero, con sapienza artigiana e rispetto dell’arredo urbano. Attendiamo che ugelli, sifoni e manopole tornino a funzionare, dopo restauro o sostituzioni. Nel frattempo in via delle Beccherie seguite le indicazioni antispreco, aldilà del veniale errore di scrittura.