Gli amici e volontati dell’associazione “Rocciaviva” non mollano nemmeno durante il periodo natalizio e sono in cantiere, su quella collina nel territorio di Matera, per portare avanti quel progetto di ”riforestazione” di strettissima attualità, visto il ”degrado” che imperversa non solo dalle nostre parte ma un po’ in tutto il pianeta. Ma occorre che i sostenitori e i followers, ne abbiamo contati oltre 2000 sulla pagina facebook, e altrettanti in giro….è bene come si dice in dialetto materano che ” s’aff’rc(i)quesc(i)n u’ mon’ch” – in italiano si rimbocchino le maniche e collaborino fattivamente alla piantumazione di cantiere. Del resto lavorare è salute e non importano età, sesso, ma solo volontà… Adesioni aperte e impegno ripagato. Per scelta abbiamo inserito foto prese dal sito social di Rocciaviva, che – nella nota che segue- rinnova la richiesta di metter mano al portafogli e alla coscienza. Naturalmente, a vostro buon cuore. E passa parola…Il cantiere di RocciaViva aspetta anche te.

PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI RIFORESTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ROCCIAVIVA

Prosegue senza sosta il progetto pilota di riforestazione di 5 ettari di terreno nei pressi della città di Matera, ad opera dell’associazione Rocciaviva.

L’attività di piantumazione è stata debitamente progettata lo scorso anno con il supporto di esperti di permacultura. Sono state identificate delle curve di livello del terreno da utilizzare come guide e su quelle, lo scorso settembre, i soci di Rocciaviva, supportati da volontari provenienti non solo dalla città dei Sassi ma anche da ogni angolo d’Italia e del mondo, hanno dato inizio alla piantumazione. I numerosi appuntamenti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, si concluderanno con la messa a dimora degli ultimi 300 alberi, nella mattina di domenica 29 dicembre e sabato 5 gennaio. L’obiettivo è di chiudere l’anno con la piantumazione di 4000 alberi.

L’acquisto di questi ultimi e di tutta la strumentazione necessaria è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding, una raccolta fondi, tuttora in corso, che consentirà di far nascere un bosco su quella collina ora incolta.

Rocciaviva è, infatti, un’associazione di promozione sociale nata tre anni fa dalla volontà di giovani ragazzi e ragazze lucani che sognano di riforestare la Basilicata. E che, andando avanti così, ci riusciranno.

Per maggiori informazioni sul progetto di riforestazione, visitate la pagina del crowfunding (https://www.chuffed.org/project/reforest-materas-land).