Ma come ? E’ vero che in giro c’è nebbia quasi si fosse nella Valle del Po, e che la temperatura si è abbassata e il covid va avanti per conto suo, ma un barometro che segna ” – 9” nella città del freddo anticipato o ” chiatrone” come si dice in dialetto materano, ha destato stupore tra concittadini e ignari visitatori in transito da via Ridola. La foto è quella dell’apparecchio, ormai un pezzo da modernariato da battere su eBay ma Vito Evangelista non ci pensa proprio, del negozio ”Non solo Ottica” che scandisce i gradi quasi fosse un orologio a cucù della foresta nera. Anzi in questo caso della steppa di via Ridola, che ricorda la Prospettiva Nevskij di San Pietroburgo o il piazzale di Vladivostok di una stazione della Transiberiana.



Ma Vito tranquilizza tutti e parla di barometro programmato (con gradiente di umidità a valvole) che annuncia il tempo che arriverà. ” Quelle sono previsioni – commenta su watsAPP eppino. Infatti prevede per i prossimi giorni…” Per farla breve i ” -9” sotto zero, linea più linea meno ci stanno tutti. E tra amici e clienti il passaparola galoppa. Il leader del movimento APPeppino, Pino Siggillino, nella sua isba, sta accumulando sale grosso, legna da ardere e provviste, compresa una cassa di vodka donata dal segretario del Pcus di Mosca, Valentin Kiatronov, durante una gita organizzata dal Pci negli anni Settanta. Altri tempi. Sua moglie Antonella ha tirato fuori un cappotto di pelle argentata e una matrioska con uova di storione, Stacchio Greco, responsabile piani quinquennali, sta provando colbacco e cappotto di pelo di volpe. Antonella Presta è alla prese con ”Katiuscia” e con il coro dell’Armata della Gravina per ” Balalaika” mentre l’editore Eustachye Antezzja sta ristampando per le gelide giornate invernali di fine gennaio ”Il dottor Dovevago”, ” Piattini d’argento” e un cofanetto con libro e disco dedicato all’intrigante figura di ”Rasputin” nella edizione Romanov-Bony M. Coinvolto anche il veterinario Felice Tressanti per una eventuale caccia all’orso bipolare, che potrebbe svernare in via Ridola dopo l’apparizione nella Calata e dintorni di un cinghiale errante.