Finalmente servizi igienici fissi al terminal bus di via don Sturzo

Ne avevamo sollecitato l’installazione in più occasioni, raccogliendo le lamentele dei viaggiatori che quotidianamente , a Matera, si recano alla stazione dei bus extraurbani di via don Luigi Sturzo. E, finalmente l’Amministrazione comunale, che in questo periodo è gestita dal commissario Raffaele Ruberto e dai subcommissari Maria Rita Iaculli, Luciana Gai e Francesco Ricciardi, sta provvedendo alla messa in funzione di servizi igienici fissi che sostituiranno quelli mobili autopulenti. Si sta provvedendo all’allacciamento dei servizi e poi la disponibilità e in maniera decorosa dei bagni. Un intervento che riutilizza la struttura in funzione nel piazzale dei bus di piazza Matteotti , finchè non erano cominciati i lavori per la piazza intergenerazionale. Quei bagni, ricordiamo, potevano contare sulla presenza di personale che provvedeva alle diverse esigenze dei viaggiatori. E altrettanto si dovrà fare per la stazione di via Don Sturzo, che attende la gestione dei servizi di biglietteria e di quanto altro sarà attivato nella struttura in mattoni. Un suggerimento,infine. La struttura prefabbricata che ospita i bagni è imbrattata. Non sarebbe male tinteggiarla dello stesso colore della biglietteria. Anche l’occhio vuole la sua parte. Armonia da arredo urbano.