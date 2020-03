Ormai di cartelli come questo in giro (la foto è riferita in via Nazionale a Matera) se ne trovano e sono un invito ai proprietari di amici a quattro zampe a rispettare il decoro di ingressi e luoghi. Sopratutto ora con le prescrizioni da epidemia da coronavirus, che consentono a vecchi e nuovi possessori di cani di scendere nei dintorni di casa, per i necessari e quotidiani bisogni fisiologici. Ma serve un po’ di attenzione perchè colonne, ingressi e portoni non diventino un orinatoio. Mica facile perchè Fido la fa anche per marcare il territorio. E allora un po’ d’acqua per attenuare odori e colore? E’ un’ idea.