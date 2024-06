Festa della Musica. La Pro Loco Matera raccoglie i Raee

Se frugate in cassetti, scatoli, scaffali troverete senz’altro rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche inutilizzati, a prendere polvere e a ingombrare, comunque da smaltire. Sono i Raee e la Pro Loco Matera per la festa della Musica, al Belvedere Guerricchio, provvederà a cambiare spartito aiutandovi nello smaltimento. Davvero un ottimo esempio, quello pensato dal presidente Giuseppe Cotugno, che ha orecchio…per ambiente e buona musica.



VENERDI 21 GIUGNO NELL’AMBITO DELLA FESTA NAZIONALE DELLA MUSICA 2024 VI ASPETTIAMO DALLE ORE 10:00 CIRCA IN PIAZZA VITTORO VENETO PRESSO L’AFFACCIO PANORAMICO GUERRICCHIO PER AIUTARVI A RACCOGLIERE E SMALTIRE I VOSTRI PICCOLI RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche); COME AD ESEMPIO: asciugacapelli, bilance da cucina, rasoi elettrici, cellulari, frullatori, ferri da stiro, smartwatch, pc e tablet, calcolatrici, sigarette elettroniche, tostapane, console per giochi interattivi e joypad, caricabatteria, giocattoli elettronici, spazzolini elettrici, sveglie elettriche, telefoni fissi. aspirapolvere, e tanto altro ancora.