‘’Fermate la guerra, immagazzinate l’acqua”. C’è un progetto di Angelo Stagno

Stop the war, store the water” sfatando scenari futuri ed avvisaglie presenti, è lo slogan di un progetto realizzato dall’architetto Angelo Stagno in quel di Vienna e che ha destato non poco interesse tra gli addetti ai lavori e tra quanti hanno a cuore il tema della sostenibilità e dell’uso razionale dell’acqua. Niente sprechi, per farla breve. E l’argomento è stato pubblicati da DER STANDARD. ‘’Una mia iniziativa di proposta progettuale- dice Angelo Stagno- per la raccolta delle acque di

precipitazione meteorica, al momento con un piccolo progetto pilota che si

propone al seguito di crescere dimensionalmente nel Parco dell’ Augarten

nel 2° Distretto viennese, dove abitiamo. L’ utilizzo delle Flaktürme

(Torri di difesa antiaerea) risalenti al secondo conflitto mondiale e collocate

nello storico parco barocco, si presterebbero ad essere utilizzate a scopi

civili quali grandi contenitori di acqua di precipitazione meteorica, altrimenti

dispersa in pochi minuti e preziosa per l’ irrigazione estiva del Parco storico.

La proposta ha mosso l’ interesse delle Istanze Istituzionali di gestione

dell’impianto a verde (Österreichischen Bundesgärten) di cui alcuni anni fa

hai conosciuto la Direttrice Arch. Mang, in merito a “I Giardini di Marzo” in

Villa Comunale a Matera, e della Proprietà stessa dell’ Area, la Burg

Hauptmannschaft – Istanza amministrativa della Repubblica Austriaca.

Forse un motivo in più per smuovere attenzioni sul tema delle cisterne

materane, argomento già frequentemente trattato e citato con le mie

proposte nei tuoi articoli in Giornalemio.it, ma a tutt’oggi senza responso’’. Ne parleremo ancora con i possibili allagamenti di via Cererie…