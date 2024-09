Fedele e silenziato… Vito viaggia beato

Non sembra ma è cosi. Quella bici elettrica di nome ”Fiido” (con due i) costruita aldilà della grande muraglia ha percorso 6000 chilometri in sei anni e continua a dare soddisfazioni al professor Vito Evangelista, che sfreccia dal centro a Piccianello come un cardello. E se lo chiami con un ” Vitoooo”, lui pensa a guidare e basta. E fa bene…rispetta le norme del Codice guardando la strada e stringendo il manubrio, perchè il piccolo velocipede elettrico va domato…Non porta il casco, perchè a quanto pare fa parte di una categoria king size fuori commercio, ma ha la testa ben piantata su tronco. ”Quel mezzo dà soddisfazione – dice Vito- percorre in media 12 chilometri al giorno e consuma poco. Basta attaccarlo alla presa di corrente. Tempo mezz’ora e si ricarica”. Ha messo da parte la ”Dacia” che riprenderà da lunedì 8 settembre per tornare in cattedra, tra i suoi ragazzi, nella scuola comprensoriale ad Accadia- Sant’Agata di Puglia (lo ricordate il bravo cantante Tony?)- Anzano e Monteleone di Puglia, il comune più alto della regione. Vito, manco a dirlo, partirà elettrizzato e con un ”Fiido” ( con due i altrimenti parliamo di prestiti bancari) che un giorno- chissà- potrebbe essere al centro di una lezione sulla mobilità sostenibile: dal cavallo al mulo alla bici senza pedalata assistita, dal pedone al torpedone, fino a ”Fiido” che conviene e consuma poco. Ragazzi caricate le batterie…per il nuovo anno scolastico. Il professor Vito Evangelista arrivaa, largoo e pistaaa!