Fare ”Fai” una volta al mese? Possibile…nell’anno dei 30 anni di Matera Unesco

…Lo abbiamo sentito da alcuni visitatori, che hanno scoperto e apprezzato l’attività della sezione della Lega navale di Matera e della Magna Grecia in via Fiorentini, nel Sasso Barisano, in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Narrazione, laboratori, corsi, mostre legate all’ambiente marino, naturalmente, e terracqueo. E i ‘ciceroni del Liceo Scientifico”Dante Alighieri” impegnati con il Fondo ambiente italiano, della locale delegazione – guidata da Beatrice Volpe- hanno fatto il resto, destando più di una curiosità. Anche perchè in quegli ambienti non mancano imbarcazioni da diporto, modelli da costruire pazientemente, video da vedere,seduti sul ponte o ascoltare quello che ha dire il ”nocchiero dei tamburi a frizione” Rino Locantore. Al molo, all’ingresso della sezione della Lega, una coppia come Remo e Silvya, due volontari ”poliglotti” del Fai che hanno fatto “imbarcare” anche visitatori stranieri.



Il Fai una volta al mese? Riteniamo sia possibile e con attività che la Lega svolge periodicamente anche con l’organizzazione di mostre tematiche come quella, in corso, di Ester Maria Negretti sul tema ” Nel segno dell’acqua. Rotte In Libertà”. Una circumnavigazione originale, all’insegna della libertà, lungo le coste del Mediterraneo: dalla Toscana alla Sardegna, approdando a Matera… Da non perdere. Le giornate Fai sono state apprezzate e citiamo, tra i siti visitati, due che ci hanno colpiti per il legame con la storia locale.



L’apertura di una parte delle stanze di Palazzo Manfredi ha consentito ai visitatori di ”apprezzare” la memoria di una ”dimora storica” dove si sono avvicendati nomi noti dell’imprenditoria locale, a cominciare dal settore molitorio e pastaio, come Francesco ” Gianfranco” Manfredi, e con un marchio come la ”Pasta Lucana” tra i vanti della trasformazione e lavorazione di grano duro della città dei Sassi. E la curiosità del Palazzo è stata tanta lungo le scalinate, delimitata da ringhiere in ferro istoriate, fino alle stanze con pavimentazione d’epoca. Dai balconi dell’edificio la vista su via Amendola consente di apprezzare quel piccolo spazio verde che è la villa Comunale, punto di incontro tra il Centro e i rioni Sassi. I ragazzi del liceo Scientifico “Dante Alighieri” hanno descritto la storia di quel Palazzo,e dei suoi proprietari, che è una parte di storia cittadina.



E, a proposito di storia locale nella sala Open Space dell’Apt, all’interno del Palazzo dell’Annunziata, gli studenti del liceo classico “Emanuele Duni” – e con una scheda preparata dall’architetto Lorenzo Rota- hanno ripercorso le tappe di una storia che dagli anni ’50 ( con la prima legge speciale di intervento sul recupero dei rioni Sassi) passando per il concorso internazionale di idee degli anni Settanta e la legge speciale n.771/86, ha portato il 9 dicembre 1993 alla iscrizione degli antichi rioni di tufo e del parco rupestre nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Grazie a un dossier redatto dall’architetto Pietro Laureano. E quest’anno ricorre il trentennale di quello . Non si sa ancora nulla di quello che la città, a cominciare dall’Amministrazione comunale vorrà fare. Sarebbe un bel segnale, aldilà dell’inconcludenza dell’ultimo consiglio comunale, sarebbe un bel segnale se fossero rimosse alcune delle tante perplessità (usiamo un eufemismo) sugli interventi a Murgia Timone. Tutela e gestione… Ma servono i fatti come chiesto nel servizio https://giornalemio.it/ambiente/per-murgia-timone-ancora-un-ordine-del-giorno-servono-i-fatti/ E le giornate di primavera , con le 80 proposte messe in campo dal Fai di Basilicata, presieduto da Rosalba Demetrio ha confermato che buon senso, voglia di fare e,sopratutto credibilità, sono i fattori che ci fanno amare beni ambientali e artistici. Per Matera e per altri luoghi della nostra regione, si parta da qui.

VISITA LEGANAVALE







NARRAZIONE UNESCO



VISITA PALAZZO MANFREDI